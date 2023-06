Capire i diversi modi di guadagnare reddito passivo con Caged Beasts, Monero e Avalanche

Se stai cercando di generare una rendita passiva nel mondo delle criptovalute, esplorare opportunità su diverse blockchain, come Monero (XMR) e Avalanche (AVAX), può essere un’alternativa redditizia. Inoltre, la nuovissima criptovaluta Caged Beasts (BEASTS) consente agli utenti di generare un reddito consistente con i Programmi di Referral. Attraverso il mining su Monero, lo staking su Avalanche e la creazione di Programmi di Referral, gli utenti di Caged Beasts hanno la possibilità di guadagnare circa $ 100 al giorno in entrate passive.

Sblocca un grande potenziale con la tecnologia Blockchain

Monero, una criptovaluta incentrata sulla privacy, consente alle persone di partecipare al mining. Il mining comporta l’utilizzo della potenza di calcolo per convalidare le transazioni sulla rete Monero e, in cambio, guadagnare monete Monero appena coniate. Dedicando le proprie risorse informatiche al mining di Monero, si può contribuire alla sicurezza della rete e ricevere una parte delle ricompense del blocco sotto forma di reddito passivo.

D’altro canto, Avalanche offre un meccanismo di staking che consente agli utenti di guadagnare passivamente, bloccando i propri token AVAX in un portafoglio. Partecipando al protocollo di consenso della rete e proteggendo la blockchain, gli staker vengono ricompensati con token AVAX aggiuntivi. Lo staking è un modo relativamente poco impegnativo di guadagnare un reddito passivo, poiché si devono, semplicemente, trattenere e bloccare i token, senza la necessità di complesse competenze di mining.

Al fine di migliorare la possibilità di guadagno passivo, si possono esplorare anche i Programmi di Referral offerti da queste piattaforme. Invitando i potenziali utenti a partecipare al mining di Monero o allo staking di Avalanche, attraverso i propri link di riferimento, si possono guadagnare premi o commissioni aggiuntivi, sulla base delle proprie attività di mining o staking. I Programmi di Referral offrono l’opportunità di sfruttare la propria rete e massimizzare il reddito passivo personale.

Le bestie in gabbia stanno scappando

Le bestie in gabbia, finalmente, si sono liberate dalle catene e la moneta, infine, ha iniziato la sua prevendita! Come molte altre monete meme, Caged Beasts è pronta a fare la storia della prevendita, sui passi dei tanti token venuti prima. Stiamo pensando a cosa farà il mondo delle criptovalute per Caged Beasts e numerosi appassionati di criptovalute sono entusiasti di vedere cos’ha da offrire questo nuovo arrivo.

Caged Beasts ha pensato ad un modo per generare profitti sulla propria piattaforma, senza la necessità di mining o di mettere in staking i propri token. Quando gli utenti generano uno speciale codice di riferimento per farlo usare ad altre persone, sia gli utenti che le altre persone riceveranno il 20% dell’importo del versamento originale. Il denaro o verrà accreditato sui loro portafogli all’istante o verrà accreditato sotto forma di ETH, BNB o USDT.

Riassumendo



Esplorando le opportunità di mining su Monero, mettendo in staking su Avalanche e utilizzando i codici di riferimento su Caged Beasts, si può generare un reddito passivo di circa $ 100 al giorno. Questi metodi consentono di sfruttare le risorse personali e interagire con le rispettive blockchain e criptovalute per ottenere ricompense. Inoltre, i Programmi di Referral possono migliorare, notevolmente, la personale possibilità di guadagno passivo. Come per qualsiasi investimento o attività che genera reddito, è fondamentale condurre ricerche approfondite, rimanere informati sui trend di mercato e valutare i rischi relativi.



