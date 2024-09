Qual è l'altezza di Tony Effe e quali sono le ragioni della difesa di Maria Sofia Federico nei suoi confronti?

02 Set 2024 Fabiano Minacci • Durata della lettura: 2 minuti

La questione riguardante l’altezza di Tony Effe ha suscitato molto interesse durante l’estate, soprattutto dopo le sue apparizioni pubbliche al fianco di celebrità quali Chiara Ferragni e Giulia De Lellis. Secondo i dati reperibili su Google, l’altezza di Tony Effe è di 1,71 metri.

Nonostante alcune voci lo etichettino come al di sotto della media del maschio medio, Maria Sofia Federico ha difeso l’artista. Dopo la sua esperienza all’accademia di Rocco Siffredi, ha affrontato la questione dell’aspetto fisico e l’attacco ai corpi altrui, noto come bodyshaming. Ha criticato la mentalità tesa a far sentire le persone insicure e ha sollevato la questione del danno causato dagli standard irrealistici per il corpo maschile.

@mariasofiapiafederico Le sue riflessioni su Tony Effe♬ suono originale – MerySofy

Quale è la verità su Tony Effe secondo Emma Marrone?

“Nell’estate passata, ho collaborato con Tony e posso affermare con sicurezza che, nonostante il suo brano parlasse di fi1c4 e donne, nella vita reale è un uomo estremamente sensibile e gentile. E’ una delle poche persone che mi hanno trattato con tale dignità e rispetto, proprio come una regina” – ha rivelato Emma Marrone. “La sua cortesia ed empatia sono uniche, rappresentano la sua firma. Poi ci sono quelli che mostrano un lato di sé nei brani ‘sole, cuore, amore’, ma nella realtà potrebbero non essere così impeccabili. E’ fondamentale separare il genere musicale dalla realtà personale del cantante. Per esempio, le persone che mi offendono sui social media spesso mostrano immagini di gattini, di Padre Pio o della preghiera a Lourdes, ma mi mandano messaggi come ‘b4starda, dovresti morire’. Quindi, non possiamo limitare le questioni sociali in Italia e nel mondo ad un genere musicale”. Guarda questo post su Instagram.