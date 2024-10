La boutique advisory firm Res Hospitality Business Developers, fondata da Marco Malacrida, ha presentato un’analisi dettagliata delle performance qualitative delle principali catene di resort italiane, in collaborazione con TrustYou, piattaforma leader per la gestione della reputazione online. L’analisi, che ha confrontato recensioni e punteggi dei resort in Italia tra il 2023 e il 2024, ha rivelato trend significativi per il settore dell’ospitalità, evidenziando i punti di forza e le aree di miglioramento per diverse strutture.

Quali sono le migliori catene italiane di resort

L’analisi è stata condotta su un campione di 107 strutture e 30.000 recensioni, provenienti dalle quattro principali città turistiche italiane: Milano, Roma, Firenze e Venezia. «Grazie a TrustYou, abbiamo a disposizione un database mondiale di recensioni verificate» spiega Malacrida. I dati raccolti hanno permesso di identificare le migliori performance in categorie chiave come il punteggio aggregato, la qualità del servizio e il comparto Food & Beverage.

Lo studio di quest’anno ha evidenziato una performance complessiva positiva delle catene italiane, con punteggi superiori all’80% e minime variazioni rispetto al 2023. Alcune strutture si sono distinte per l’eccellenza: Delphina Hotels in Sardegna ha mantenuto una posizione di rilievo per la qualità del servizio, mentre la catena Mangia’s, con resort in Sicilia e Sardegna, ha registrato un notevole incremento di gradimento nel settore Food & Beverage, passando da un punteggio di 68 a 74 (+8,2% rispetto al 2023).

Qualità-prezzo e sostenibilità: chi sale e chi scende

In tema di qualità-prezzo, si è registrato un aumento medio del punteggio del 4,7%, ma la valutazione complessiva resta su livelli moderati (54). In questo campo, Mangia’s ha ottenuto un incremento di 37,41 punti percentuali, mentre VOI Hotels, creato dal Gruppo Alpitour, ha subito un calo del 13,43%. TH Resorts, con presenza nelle principali destinazioni italiane, si è confermato leader con un punteggio di 65.

Infine, l’analisi mostra un trend negativo nella categoria sostenibilità, che ha subito un calo del 20%. Tuttavia, VOI Hotels ha registrato un miglioramento significativo del 13,3% in questa categoria, dimostrando l’importanza crescente della sostenibilità nelle scelte dei clienti.

L’indagine di Res e TrustYou riflette l’importanza di una gestione attenta alla reputazione e al feedback degli ospiti, elementi centrali per migliorare il servizio e attrarre nuovi clienti.

Res Hospitality cos’è e perché è importante per il turismo

Fondata nel 1998 da Marco Malacrida, Res Hospitality Business Developers ha introdotto in Italia il concetto di benchmarking online già dal 2005 e collabora con TrustYou dal 2013. Grazie a questa partnership, Res sfrutta un database che copre il 92% delle strutture ricettive a livello globale e, con il supporto dell’Intelligenza Artificiale, analizza il sentiment, risponde alle recensioni e favorisce l’engagement degli ospiti.

Oltre a lavorare con gruppi internazionali come Accor, la società quest’anno ha lanciato l’iniziativa “Italia Hospitality Pavilion” nelle città di Dubai e Riyadh per sostenere l’espansione del settore alberghiero italiano all’estero.