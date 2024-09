Quanti interpreti nel mondo del cinema hanno falsificato la verità per superare l'audizione? Tra questi, figurano anche nomi noti come Sandra Bullock e George Clooney.

È noto che alcuni attori hollywoodiani sarebbero disposti a fare qualsiasi cosa per assicurarsi una parte in un film di spicco. Può capitare che, nella speranza di ottenere il ruolo di un personaggio destinato a diventare iconico, gli attori raccontino falsità durante i provini. La competizione p...

È noto che alcuni attori hollywoodiani sarebbero disposti a fare qualsiasi cosa per assicurarsi una parte in un film di spicco. Può capitare che, nella speranza di ottenere il ruolo di un personaggio destinato a diventare iconico, gli attori raccontino falsità durante i provini. La competizione per essere assunti è feroce e, pur riconoscendo che “giocare sporco” non è la scelta giusta, si tenta di tutto per sfondare. Anche attori di fama come Sandra Bullock e George Clooney non sono estranei a queste “bugie innocenti”.

Anne Hathaway

Cominciamo con Anne Hathaway, un’attrice adorata dai suoi fan intorno al globo. Era l’anno 2004, ed il regista Ang Lee era in cerca del cast per il suo famoso film “I segreti di Brokeback Mountain”. Durante l’audizione, Hathaway affermò falsamente di saper cavalcare, ottenendo così la parte. Si dice che, successivamente, durante le riprese ci fu un piccolo imprevisto dovuto al fatto che l’attrice non era effettivamente abile nella pratica dell’equitazione.

Robert Pattinson

Robert Pattinson, salito alla ribalta con il ruolo di Edward Cullen nella popolare saga di “Twilight”, nei suoi provini per il ruolo del vampiro innamorato di Bella Swan (interpretata da Kristen Stewart), dichiarava, non veritieramente, di aver frequentato la prestigiosa Royal Academy of Dramatic Art e di aver studiato ad Oxford.

Mila Kunis

Mila Kunis è un volto familiare a Hollywood. Cominciò la sua carriera d’attrice in tenera età. All’età di 14 anni, ha fatto il provino per il famoso telefilm “That ’70s show”, dove ha incontrato il suo futuro sposo, Ashton Kutcher. Avendo il contratto che prevedeva tutti gli attori come maggiorenni, Mila falsificò la sua età, affermando di avere 18 anni.

Sandra Bullock

Analogamente, Sandra Bullock ha fatto lo stesso per ottenere un ruolo nel suo quarto film. Nel 1991, mentre il cast del film “Pozione D’amore” era in fase di selezione, l’attrice era molto apprezzata. Per interpretare “Diane Farrow”, Sandra ha dichiarato di avere 29 anni quando, in realtà, aveva solo 26.

George Clooney

George Clooney, all’esordio della sua carriera, manipolò il suo curriculum per ottenere un ruolo, pero ha raccontato un falso alla persona sbagliata. Sostenendo castings per un film, l’attore ha affermato di aver partecipato in un ruolo secondario nel film “Il bacio della pantera” del 1983, diretto da Paul Schrader. Purtroppo per lui, questa bugia è stata raccontata a Mary Goldberg, la direttrice del casting del film citato da Clooney. Nonostante l’imbarazzo, la carriera dell’attore è comunque decollata.

Sadie Sink

Sadie Sink è conosciuta dal grande pubblico per il suo ruolo di Max nella hit “Stranger Things”. Durante i provini per il ruolo, ha detto di saper andare skateboarding. Tuttavia, l’attrice non era molto esperta con la tavola, sapeva solo pattinare con i rollerblade.

Chi non ha mai sentito parlare o è rimasto incantato dal supereroe Thor? In effetti, milioni di appassionati in tutto il globo adorano l’eroe del martello, portato sul grande schermo da Chris Hemsworth. L’interprete australiano, nel tentativo di ottenere tale ruolo, ha persino dichiarato falsamente alla produzione di essere più alto, aggiungendo diversi centimetri alla sua vera altezza.