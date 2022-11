"Quanti sono gli ebrei in Italia?", Segre rivela la gaffe di un ministro di Meloni e commenta: "Non parlo di uomini della strada ma di professori laureati"

“Quanti sono gli ebrei in Italia?”: ponendo questa domanda ad un membro dell’esecutivo in carica Liliana Segre rivela la gaffe di un ministro di Giorgia Meloni. La senatrice a vita ha raccontato l’aneddoto al primo Forum delle donne ebree di Milano di Palazzo Marino.

Ha detto la senatrice: “Vi racconto un piccolo gossip ma non vi dirò il nome. Ho conosciuto un ministro o ministra dell’attuale governo”.

“Quanti sono gli ebrei in Italia?”

Poi la Segre ha spiegato: “Siccome parliamo di professori laureati gli ho chiesto, ‘scusi secondo lei ministro quanti sono gli ebrei in Italia?’. Questo non ci ha pensato tanto e mi ha detto un milione“. A questo punto la senatrice a vita ha detto: “Quando gli ho detto che sono meno, lui ha incalzato 700 mila, e io no, quando gli ho detto il numero esatto si è mostrato molto imbarazzato e stupito”.

Il ministro in carica che “dà i numeri”

Poi la chiosa mesta: “Questo mi ha confermato quello che già sapevo perché durante cene e incontri in cui mi onorano molto sento sempre dire che gli ebrei in Italia sono uno o due milioni”. E Liliana Segre ci ha tenuto a precisare che “non parlo di uomini della strada ma di professori laureati. Il mio pensiero è profondamente pessimista“.