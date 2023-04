Quanto costa il pranzo di Pasqua da Cannavacciuolo presso il rinomato Villa Crespi

Sapere quanto costa il pranzo di Pasqua 2023 da Antonino Cannavacciuolo presso il rinomato Villa Crespi sta a metà fra consapevolezza della qualità che si sceglie e rammarico per quanto quella qualità ci salasssi il portafoglio. Sono previste sei portate per onorare una tavola ricercatissima ed un costo decisamente non abbordabile di primo acchito. Lo chef stellato Antonino Cannavacciuolo ha preparato un ricco ed elegante menu, ideale per i palati più raffinati per il giorno di Pasqua presso Villa Crespi, il ristorante a tre stelle Michelin sulle rive del lago d’Orta, in Piemonte.

Quanto costa il pranzo di Pasqua da Cannavacciuolo

Le portate sono sei e cui poi seguono i dolci e ovviamente la colomba pasquale, come simbolo della festività. Si parte con un piatto chiamato “Il Buon Viaggio di Antonino Cannavacciuolo”, a cui segue poi una prelibatezza di “Scampi crudi alla ‘pizzaiola’, acqua di polpo”, e poi ancora “Ricciola in crosta di pane, cime di rapa, salsa all’aglio. Proseguendo si potranno degustare “Plin di anatra, zuppetta di fegato grasso, latte di bufala”, seguito da un buon piatto di “Spaghetto grigliato, scarola liquida, lumaca”.

Il costo del “paradiso” bevande escluse

Come secondo piatto, invece, viene servito il “Capretto in crepinette, carciofi e animelle”. E i dolci? Pre dessert, Dessert Villa Crespi, e le immancabili Colomba pasquale, babà e code di aragosta. Bene, adesso il prezzo: per quelle prelibatezze bisogna pagare 300 euro a persona, e le bevande sono escluse.