Quanto costa l'oro al grammo oggi? La differenza tra i carati e come orientarsi per vendere e comprare questo bene-rifugio.

Parlando di investimenti uno dei beni sicuramente più fruttuosi è quello nel settore dell’oro. Rispetto al passato questo metallo è stato portato anche ad un pubblico meno specialistico che avendo i capitali lo può sfruttare come investimento a lungo termine dato che i ricavi sono molto significativi.

Come orientarsi e valutare l’Oro

L’oro è un metallo che può rappresentare l’occasione di investimento perfetta per chi vuole far fruttare del capitale a disposizione.

Ma bisogna fare attenzione perché l’oro non è tutto uguale. I carati sono l’unità di misura dell’oro ed hanno una scala. Il più pregiato è l’oro 24 carati ovvero puro al 99,9 per cento. Altri tipi sono l’oro da 21 carati o da 18 carati.

Il valore si abbassa perché la percentuale di oro puro scende dato che questo è contaminato da altri metalli come ad esempio rame, argento o palladio.

Quindi bisogna saperne la sua caratura esatta per poi fare una valutazione al grammo e poi pesare il quantitativo di oro che si ha a disposizione.

Quanto vale l’oro oggi

La quotazione dell’oro varia giornalmente a seconda del mercato, bisogna immaginarlo come la quotazione del mercato borsistico, con un abbassamento o un innalzamento a seconda del mercato.

Ad oggi, 6 marzo la quotazione per l’oro 24 carati (puro al 99%) è di 142,95 euro/grammo. Mentre quello a 21 carati, leggermente meno puro – quantitativo pari all’87.5% – è di 127,57 euro/grammo ed infine quello da 18 carati – che ne contiene il 75% – ha un prezzo di 107,75 euro/grammo.

Oro, vendita e acquisto, cosa è meglio fare

Indipendentemente dal numero di carati, avere una moneta o un gioello d’oro rappresenta un’opportunità di investimento allettante, da valutare con attenzione, affidarsi a professionisti del settore per una valutazione corretta dei beni preziosi.

Così facendo si sa con certezza quanto denaro si ricaverebbe o se si vuole investire sapendo i prezzi al grammo ci si può fare un’idea immediata rispetto a quanto ammonta l’investimento che si ha in mente di fare.