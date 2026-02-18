Quaresima e Ramadan: perché il 18 febbraio segna l'inizio di due osservanze sacre

Quaresima e Ramadan: perché il 18 febbraio segna l'inizio di due osservanze ...

Quaresima e Ramadan: perché il 18 febbraio segna l'inizio di due osservanze ...

Il 18 febbraio segna una coincidenza insolita: cristiani e musulmani avviano insieme periodi di digiuno e introspezione, con regole e finalità diverse ma obiettivi spirituali affini

Il 18 febbraio assume quest’anno un valore particolare per due grandi comunità di fede. Con il Mercoledì delle Ceneri prende avvio la Quaresima cristiana, mentre nello stesso giorno il mondo islamico dà il benvenuto al Ramadan. Entrambe le ricorrenze mirano a promuovere riflessione spirituale, disciplina personale e pratiche di solidarietà. Gli esperti del settore confermano che la sovrapposizione nasce dalla differenza tra calendario solare e calendario lunare.

La coincidenza avrà ricadute sulle comunità locali e sulle attività liturgiche e sociali.

Significato e durata delle due osservanze

La Quaresima è un periodo di quaranta giorni che nella tradizione cristiana richiama i quaranta giorni di Gesù nel deserto. Si conclude con la celebrazione della Pasqua, fissata per il 5 aprile. Il calendario liturgico stabilisce l’inizio con il Mercoledì delle Ceneri e la durata simbolica di quaranta giorni di preparazione e astinenza.

Il Ramadan segue il calendario lunare e inizia con l’osservazione della luna crescente. è previsto l’inizio il 18 febbraio, con conclusione stimata tra il 19 e il 20 marzo in corrispondenza dell’entrata del mese di Shawwal e della festa dell’Eid al-Fitr. La durata può variare tra 29 e 30 giorni a seconda dell’avvistamento lunare o dei calcoli astronomici adottati dalle diverse comunità.

La sovrapposizione temporale comporta effetti pratici sulle comunità locali. Le attività liturgiche e i servizi comunitari potrebbero subire modifiche negli orari. Inoltre, le istituzioni pubbliche e private potrebbero coordinare iniziative per agevolare la partecipazione alle celebrazioni religiose e alle pratiche di culto.

Origini e fondamenti

Dopo le misure organizzative indicate dalle istituzioni, è utile richiamare le radici storiche delle due osservanze. Nel cristianesimo il Mercoledì delle Ceneri segna l’inizio di un periodo penitenziale che richiama il cammino preparatorio di Gesù. Nel mondo islamico il Ramadan commemora l’inizio della rivelazione del Corano al profeta Maometto tramite l’arcangelo Gabriele. Entrambe le pratiche svolgono una funzione di rinnovamento morale e spirituale, pur adottando rituali e simbolismi distinti nelle celebrazioni.

Pratiche quotidiane e regole del digiuno

Entrambe le pratiche proseguono come forme di rinnovamento morale e spirituale, pur adottando rituali e simbolismi distinti. Durante il Ramadan il digiuno, definito sawm, è obbligatorio per gli adulti in buona salute. Comprende l’astensione da cibo, bevande, fumo e rapporti sessuali dall’alba al tramonto. La giornata del fedele inizia con il suhoor, il pasto pre-alba, e si conclude con l’iftar, tradizionalmente aperto da datteri e acqua.

Nel cristianesimo la Quaresima prevede invece pratiche variabili secondo le confessioni. Alcuni fedeli osservano digiuno o astinenza in giorni specifici. Altri scelgono forme personali di penitenza o intensificano preghiera e opere di carità. Gli esperti del settore sottolineano che le modalità concrete dipendono da norme religiose, consuetudini locali e dallo stato di salute degli interessati.

Le regole pratiche includono esenzioni riconosciute per malati, anziani, donne in gravidanza o allattamento e chi svolge lavori gravosi. In entrambi i contesti la dimensione comunitaria è centrale: pasti collettivi, luoghi di preghiera e iniziative caritative accompagnano le osservanze. Le autorità religiose locali forniscono indicazioni per l’applicazione quotidiana delle regole e per le possibili deroghe.

Eccezioni e forme di compensazione

Le autorità religiose locali forniscono indicazioni per l’applicazione quotidiana delle regole e per le possibili deroghe. Nel Ramadan sono esentati dal digiuno i malati, le donne in gravidanza o in allattamento, gli anziani con fragilità e le persone in viaggio. Chi recupera i giorni persi può farlo successivamente. In caso di impossibilità permanente è prevista una compensazione economica, l’fidya, destinata a sfamare i bisognosi.

Per la Quaresima la pastorale cristiana prevede analoghe attenuazioni in base allo stato di salute e alle circostanze personali. In tali casi la sospensione o la modifica delle pratiche è accompagnata da inviti a opere di misericordia, preghiera e compartecipazione comunitaria. Gli orientamenti parrocchiali indicano modalità concrete per conciliare obblighi religiosi e condizioni individuali.

Dimensione comunitaria e spirituale

Gli orientamenti parrocchiali indicano modalità concrete per conciliare obblighi religiosi e condizioni individuali. Nel mese islamico le preghiere notturne speciali, le taraweeh, e la recitazione intensificata del Corano costituiscono pratiche centrali. Molte moschee organizzano la lettura completa del testo sacro durante il periodo. La Zakat al-Fitr, elemosina obbligatoria, mira a garantire la partecipazione dei più poveri alla festa finale. Nelle comunità cristiane la Quaresima si caratterizza per liturgie penitenziali e iniziative caritative. Tali pratiche culminano nella Settimana Santa e nella celebrazione della Pasqua, momenti di forte partecipazione collettiva.

Impatto sociale e culturale

La sovrapposizione di Quaresima e Ramadan favorisce occasioni di dialogo interreligioso e di convivenza civile, soprattutto nelle aree urbane multietniche. In città come Milano, Roma, Torino, Napoli e Bologna le comunità promuovono eventi pubblici, iftar condivisi e iniziative di solidarietà aperte a partecipanti di fedi diverse. La coincidenza, osservata raramente (l’ultima volta nei primi anni ’90), mette in luce la possibile convergenza di calendari solare e lunare. Sul piano culturale, si tratta di un momento simbolico che favorisce scambi pratici e relazioni intercomunitarie.

Un’opportunità di dialogo interreligioso

La simultaneità tra Quaresima e Ramadan offre uno spazio concreto per iniziative comuni. In contesti urbani multietnici, la coincidenza facilita eventi condivisi e pratiche di solidarietà reciproca. Gli organizzatori locali possono programmare momenti di preghiera aperti, banche alimentari coordinate e progetti educativi che valorizzano il rispetto delle differenze.

Dal punto di vista sociale, la sovrapposizione promuove la conoscenza reciproca e riduce stereotipi. I gruppi civici e le istituzioni scolastiche possono utilizzare questo periodo per approfondire aspetti culturali e religiosi in modo informato. Gli esperti del settore confermano che azioni concrete, come tavoli di confronto e campagne di sensibilizzazione, aumentano la coesione comunitaria.

Sul piano pratico, la contemporaneità delle due ricorrenze facilita interventi solidali mirati verso le fasce più vulnerabili. La rete associativa cittadina può ottimizzare risorse e comunicazione per sostenere chi è in difficoltà. Questo periodo resterà un riferimento per sviluppi futuri nelle politiche di integrazione e dialogo interconfessionale.