Home > Video > Questo non è bullismo Questo non è bullismo

Elena Giordano, stanca degli insulti ricevuti sul suo corpo, risponde con un video postato sul suo profilo tiktok @93peppe93. "Questo non è bullismo ma grassofobia'' aggiunge la ragazza e mostra come le persone si accaniscono verso chi è un pò in carne, mentre le ragazze magre ma che mangiano tanto ricevono solo complimenti. Voi cosa ne pensate?