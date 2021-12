Quirinale: Conte, 'bene cambio rotta Berlusconi su M5S, ma non sarà nostro candidato'

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – "Mi fa piacere che Berlusconi apprezzi l'utilità della misura del reddito di cittadinanza, non credo nella lettura maligna, non credo ci sarà un atteggiamento strumentale" del Cavaliere in vista dell'elezione del prossimo Presidente della Repubblica. "Ma, in tutta trasparenza, dico che la posizione del M5S non è cambiata, quando dico che Berlusconi non sarà il candidato del M5S intendo che noi guarderemo ad altri candidati.

Berlusconi è il leader di una forza politica, ma noi abbiamo altre visioni in vista del voto per il Quirinale". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Montecitorio.