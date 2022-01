Quirinale, Salvini: Casini? È stato eletto con il Pd

Roma, 27 gen. (askanews) – “Sono trent anni che la sinistra propone sul Quirinale, stiamo votando da tre giorni, evidentemente prima si fa e meglio è, ma stiamo scegliendo la più alta carica dello Stato dobbiamo fare una scelta che renda orgogliosi gli italiani, non capisco perché da sinistra le nostre proposte non vadano bene, noi continuiamo a fare proposte di livello, da sinistra io ufficialmente un nome ancora non l ho sentito”.

Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini entrando alla Camera per il vertice di centrodestra.

“Io continuo a ritenere che Draghi sia prezioso alla guida del governo – ha aggiunto Salvini – chiunque stia facendo il giochino come gli scacchi non mi sembra rispettoso né per lui che per il Paese, noi continueremo a fare proposte”. E sil nome di Casini ha detto: “Casini? Lo ha proposto la sinistra, è stato eletto con il Pd”.