Raffaele Cantone Esprime Critiche sulla Riforma della Giustizia in Italia

Raffaele Cantone si oppone alla riforma della giustizia

In un’intervista recente, Raffaele Cantone, procuratore della Repubblica a Perugia e già presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, ha manifestato la sua forte opposizione alla riforma della giustizia proposta dal governo. Il suo intervento è avvenuto in un contesto di dibattito acceso sulla necessità di riformare un sistema giudiziario spesso criticato per le sue inefficienze.

Cantone ha messo in evidenza che, nonostante le aspirazioni di coloro che sostengono la riforma, questa non risolverà i problemi strutturali della giustizia italiana.

Le riserve sulla separazione delle carriere

Uno dei punti principali della riforma è la proposta di separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e pubblici ministeri. Cantone ha espresso scetticismo su questa misura, sottolineando che l’argomento della terzietà del giudice è fuorviante. Infatti, ha evidenziato come i dati mostrino che i giudici assolvono quasi il 50% dei soggetti per cui viene richiesto il processo dal pubblico ministero, dimostrando che la colleganza tra i due ruoli non influisce sulla loro imparzialità.

Critiche alla legge costituzionale

Raffaele Cantone ha contestato l’idea che la separazione delle carriere sia una necessità imposta dalla legge costituzionale sul giusto processo del 1999. Secondo Cantone, quasi tre decenni dopo, la Corte Costituzionale non ha mai sollevato obiezioni riguardo alla compatibilità delle carriere dei magistrati con i principi costituzionali. Questa mancanza di necessità, a suo avviso, trasforma la separazione in una scelta politica piuttosto che in un obbligo giuridico.

Il ruolo del pubblico ministero

Raffaele Cantone sottolinea che il pubblico ministero deve incarnare una cultura della giurisdizione, in cui il rispetto per i diritti di difesa riveste un’importanza fondamentale. La sua concezione del ruolo prevede che il pubblico ministero non venga considerato esclusivamente come un avvocato dell’accusa, ma piuttosto come un custode della verità, dedicato alla ricerca della giustizia. Ciò comporta la necessità di mantenere un equilibrio tra la tutela dei diritti delle vittime e la salvaguardia dei diritti degli indagati.

Formazione e cultura giuridica

Una delle esperienze più formative per Raffaele Cantone è stata l’attività presso l’ufficio del massimario, dove ha avuto modo di confrontarsi con culture diverse all’interno del sistema giuridico. Questa contaminazione culturale è considerata essenziale per formare magistrati competenti e sensibili alle dinamiche sociali contemporanee. La riforma proposta, secondo Cantone, rischia di ridurre questa vitalità culturale, rendendo i magistrati più conformisti e meno propensi a rispondere ai cambiamenti in atto nella società.

Le preoccupazioni per l’autonomia della magistratura

Raffaele Cantone ha espresso preoccupazioni riguardo al potenziale isolamento della magistratura requirente che potrebbe derivare dalla riforma. La separazione delle carriere potrebbe portare a una magistratura autoreferenziale, maggiormente focalizzata sui risultati piuttosto che sulla ricerca della verità. Inoltre, l’assenza di un vertice chiaro e di un coordinamento con il potere esecutivo rischia di compromettere l’efficacia dell’azione penale, limitando la sua capacità di affrontare le sfide della politica criminale.

Riflessioni sul Consiglio superiore della magistratura

La riforma Nordio introduce modifiche sostanziali al funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (CSM), prevedendo l’istituzione di due distinti CSM e un cambiamento nella composizione dei membri. Raffaele Cantone ha messo in guardia riguardo al rischio che questa nuova configurazione possa indebolire la legittimità dei magistrati. In particolare, il sorteggio dei membri laici potrebbe amplificare l’influenza di interessi politici, con il concreto pericolo di un governo autonomo della magistratura che non risponde adeguatamente alle reali esigenze del sistema giudiziario.

Raffaele Cantone ha sollevato interrogativi fondamentali sulla sostanza della riforma della giustizia in corso. Il suo richiamo all’importanza della cultura giuridica e del rispetto dei diritti si rivolge non solo ai legislatori, ma anche alla società civile. È essenziale riflettere sulle implicazioni di tali cambiamenti per il futuro della giustizia in Italia.