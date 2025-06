Considerata “la regina della televisione italiana”, e definita “un’icona della cultura pop” in Europa e in America Latina, oggi, 18 giugno, Raffaella Carrà avrebbe compiuto 82 anni. Proprio a pochi giorni da questa data, sono stati pubblicati dalla Warner Musica Italia, con grafiche restaurate da quelle originali, i due album storici “Raffaella Carrà 82” e “Fatalità”.

Raffaella Carrà oggi avrebbe compiuto 82 anni: un mito immortale

Raffaella Carrà nel corso della sua carriera ha pubblicato 25 album in studio (42 contando gli adattamenti in altre lingue) in 46 Paesi del mondo, con oltre 60 milioni di dischi venduti ed esordendo in numerose classifiche internazionali, grazie a canzoni come “Tanti auguri”, “Rumore”, “Pedro”, “Fiesta”, “Ballo ballo” e “A far l’amore comincia tu”. Dopo un esordio da attrice in Italia, Raffaella Carrà firma un contratto di recitazione con la 20 th Century Fox a Hollywood, recitando anche in pellicole francesi e spagnoli e collabora fra gli altri con Marcello Mastroianni, Frank Sinatra e Mario Monicelli. Tra i film ricordiamo: “5 marines per 100 ragazze” (1962) di Mario Mattoli e ”I compagni” (1963) di Mario Monicelli.

Raffaella Carrà nella top 50 generale di Spotify

Nel 2024, grazie al remix del brano “Pedro”, Raffaella Carrà è stata la prima donna italiana ad entrare nella top 50 generale di Spotify. Raffaella Carrà è stata inoltre presente nei palinsesti televisivi dalla fine degli anni sessanta fino alla sua morte in Italia, Spagna e America Latina, venendo riconosciuta con dodici Telegatti e due Tp de oro. Nella stagione 1969-1970 arriva il successo televisivo, nello spettacolo “Io, Agata e tu”, e con “Canzonissima” in cui la Carrà lancia un nuovo stile di showgirl, scattante e moderna, dove il suo stile leggero e moderno, con l’iconico l’ombelico scoperto nella sigla “Ma che musica maestro!”, sanciscono una svolta nella TV italiana. Nel 1972 pubblica il suo primo album dal vivo, “Raffaella… Senzarespiro”, e due anni dopo conquista il pubblico con “Milleluci” al fianco di Mina. Il 1976 segna un altro trionfo con l’album “Forte forte forte”, distribuito in 36 Paesi e premiato con dischi d’oro e di platino. Negli anni ’80 continua a dominare il piccolo schermo: con “Fantastico 3” raggiunge 25 milioni di spettatori, mentre “Pronto, Raffaella?” la consacra come conduttrice e volto familiare del mezzogiorno televisivo. Seguono “Buonasera Raffaella”, “Domenica In” e poi il passaggio a Fininvest, prima del ritorno in Rai nel 1990. Nel 1995 debutta “Carramba! Che sorpresa”, uno dei suoi programmi più iconici.

Raffaella Carrà e il celebre remix del 2011

Nel 2011 il remix di “A far l’amore comincia tu” diventa un successo internazionale firmato Bob Sinclair. Torna in Rai con il talent “Forte forte forte” e fa da coach a “The Voice of Italy”. Nel 2019 conduce “A raccontare comincia tu”, il suo ultimo grande progetto in TV. L’ultima apparizione televisiva è il 17 novembre 2019 a “Che tempo che fa” cui seguiranno solo poche apparizioni. L’ultima intervista rilasciata alla stampa è stata nel dicembre 2020 per la rivista “Sette”. Un’altra apparizione in Italia, seppure telefonica, è in collegamento, il 28 dicembre 2020, con “La vita in diretta”.