Aleggiava da qualche tempo il dubbio che la sua fosse tutta una mossa studiata in vista dell’uscita del nuovo singolo, ma ora il dj francese Bob Sinclair ne ha dato la conferma: no, non ha fatto ricorso alla chirurgia estetica. Il cantante, al secolo Christophe Le Friant, ha svelato la verità in merito alla questione con il video ufficiale di Take It Easy on Me, brano realizzato con Michael Ekow e pubblicato il 31 gennaio 2025.

Bob Sinclair completamente rifatto? La verità nel video

La rivelazione è arrivata con la pubblicazione del video ufficiale del brano che mostra il musicista “prigioniero” in una stanza con una donna dal volto mascherato. Infine la ragazza gli strappa dal volto con le mani la protesi in silicone che aveva indossato per tutto il mese e che era stata oggetto di tanti interrogativi da parte di molti.

“Ecco il mio intervento di chirurgia plastica”

“Ecco il mio intervento di chirurgia plastica“: questo il commento di Sinclar nella bio di Instagram a cui ha collegato il video che ne svela l’arcano. Tanti i fan che stanno commentando complimentandosi con il dj per la trovata: “Genio del marketing, numero 1”, si legge tra i tanti messaggi.