Tutti i vincitori dei DJ Awards svoltisi a Ibiza

Grande successo per la prima edizione del nuovo corso dei DJ Awards, svoltasi martedì 2 ottobre 2024 al Chinois di Ibiza, con l’annuncio dei vincitori delle diverse categorie e degli Industry Awards, durante una cerimonia presentata da Jaguar (BBC Radio 1) e Katie Knight (Tribes TV). Non poteva e...

Grande successo per la prima edizione del nuovo corso dei DJ Awards, svoltasi martedì 2 ottobre 2024 al Chinois di Ibiza, con l’annuncio dei vincitori delle diverse categorie e degli Industry Awards, durante una cerimonia presentata da Jaguar (BBC Radio 1) e Katie Knight (Tribes TV). Non poteva esserci serata migliore per il ritorno dei DJ Awards, da considerarsi a tutti gli effetti gli Oscar della musica dance.

I vincitori delle varie categorie? Afro House: Black Coffee; House: Sam Divine; Tech House: Vintage Culture; Trance: Armin van Buuren; Techno: Sven Väth; Drum and Bass: Chase and Status; Organic House: WhoMadeWho; Progressive House: Camelphat; International DJ Of Year Award: Fisher; Breakrough: Miss Monique; Live Act: Roisin Murphy.

I vincitori degli Industry Award, scelti da una giuria formata da selezionati professionisti dell’industria musicale? Ibiza Icon: Luciano, Best Ibiza Party: David Guetta‘s F*** Me I’m Famous at Ushuaïa e Future Rave at Hï Ibiza; Lifetime Achievement: Javier Anadón (Cafè Mambo); Ibiza Track of the Summer: “Move” di Adam Port and Stryv feat. Malachiii; What’s Hot Global: Keinemusik; Global Festival: Defected Croatia; Play It Back Award: Michael Bibi‘s One Life Campaign; The Eye on… USA: GOSPËL New York.

Dopo la cerimonia e le premiazioni dei DJ Awards, la serata è continuata al Chinois di Ibiza con i dj set di Luciano, Cristoph, Mathew Jonson, Ben Sterling e Manu Gonzalez.

Fondati nel 1998 da José Pascual e Lenny Krarup, i DJ Awards sono stati da subito riconosciuti come una realtà di riferimento per l’industria musicale mondiale. Adesso – con una nuova proprietà, nuovi investimenti ed una pausa di quattro anni, i DJ Awards sono tornati nel 2024 nel migliore dei modi e promettono da subito grandissime novità per gli anni a venire.

foto di Emma Louise