Un tremendo episodio di molestie sessuali è avvenuto ad Alba Adriatica, nei pressi di Teramo, e ha visto coinvolte tre donne e un ragazzo ancora minorenne. Il giovane si sarebbe avvicinato alle signore e avrebbe iniziato a toccarle nelle parti intime: le tre si sono divincolate e hanno chiesto aiuto.

Ragazzo molesta tre donne: l’accaduto

Mentre le tre donne camminavano in un parco sono state avvicinate da un ragazzo con fare aggressivo. Il giovane, che poi si scoprirà non avere compiuto ancora i 18 anni, ha iniziato a palpeggiarle nelle parti intime. Una delle donne ha rischiato anche più delle altre perché il ragazzo la stava trascinando in una zona più appartata della pineta, ma fortunatamente non è riuscito nel suo intento. Le tre vittime hanno attirato l’attenzione di altri passanti che, intervenendo, hanno impedito che le molestie potessero sfociare in qualcosa di ancora più grave.

Ragazzo molesta tre donne: l’arresto

Le donne, subito dopo l’accaduto, sono andate a sporgere denuncia in questura. I carabinieri, una volta arrivati sul posto, si sono premurati di osservare le immagini delle telecaere di sicurezza della pineta. Appurati i fatti e riconosciuto il colpevole, i carabinieri hanno arrestato il ragazzo.