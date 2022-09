Ragni in casa: come allontanarli naturalmente

I ragni sono insetti che giungono in casa per varie ragioni, ma si scacciano con soluzioni e rimedi naturali oppure di un dispositivo a ultrasuoni.

Ci sono alcuni insetti che possono causare disgusto e repulsione. Tra questi, i più comuni che si trovano in casa sono appunto i ragni, molto piccoli e visibili per via delle ragnatele che sono in grado di tessere. Scopriamo insieme come scacciarli e i metodi adatti evitando i pesticidi che sono dannosi per gli esseri umani e animali domestici.

Ragni in casa

Sono tra gli insetti più disgustosi che si possono aggirare nelle nostre case. Stiamo parlando dei ragni nelle abitazioni che sono visibili dalle ragnatele che fanno agli angoli dei muri o delle pareti. Non sono dei veri e propri insetti, ma appartengono alla famiglia degli aracnidi. Hanno circa 8 zampe e si nutrono di insetti, mammiferi, ecc.

Sono nominati spazzini poiché con le prede che intessono riescono a ripulire gli ambienti di casa da diversi insetti come mosche, cimici, zanzare, ecc. I più noti, presenti in casa, sono i folcidi, che non mordono l’uomo o gli animali domestici. Sebbene siano animaletti molto piccoli, realizzano le ragnatele dietro i muri o nelle fessure.

Sono assolutamente innocui per l’essere umano e non rappresentano un rischio per l’uomo. Bisogna semplicemente prestare attenzione agli angoli nei muri o pareti, ma anche dietro le porte perché proprio li formano le ragnatele. Pulire a fondo la propria abitazione è molto importante perché permette di allontanarli.

I ragni sono insetti molto golosi e ghiotti. In casa possono giungere perché attratti da altri insetti come le cimici e le mosche per cui si sbarazzano di loro in poco tempo. Una pulizia accurata, ma anche l’uso di determinati prodotti e rimedi ne vieta l’ingresso negli appartamenti.

Ragni in casa: cause

In casa, come già detto, possono essere presenti negli angoli dei muri o dei soffitti, ma anche dietro la porta o nelle mensole. Le ragnatele sono il primo segno della presenza dei ragni nelle proprie abitazioni. Prediligono gli ambienti umidi ed ecco perché in casa si trovano anche nei bagni o nelle cantine, i loro luoghi prediletti.

Ci sono poi alcune specie che amano andare a caccia delle prede evitando di creare le ragnatele nei luoghi bui e nascosti. Possono entrare negli appartamenti perché sono attratti dalla luce che si intravede dalle finestre e le vetrate dove possono catturare gli insetti che tanto amano e fare piazza pulita del territorio circostante.

Nelle case entrano per cercare tepore o riparo. Con i primi freddi possono giungere proprio per avere un posto in cui scaldarsi e cacciare le prede. Possono entrare da qualsiasi luogo: fessure, buche, ma anche finestre, porte, cavi e tubature. L’uso delle zanzariere, ma anche chiudere le fessure con del silicone aiuta a evitare che i ragni possano entrare in casa.

Le zanzariere rotte o con dei buchi sono una delle possibile cause per cui giungono in casa. Per evitare la presenza dei ragni, è possibile sbarrare la zona con l’uso di aspirapolvere per cacciare via le ragnatele. Preparare dei flaconi o dei vasetti di terracotta con olio di menta piperita e acqua aiuta ad allontanarle in modo naturale.

Ragni in casa: la soluzione migliore

