Ragni in casa: come allontanarli senza pesticidi

I ragni in casa si possono allontanare sia con rimedi naturali come olio essenziale di menta piperita, ma anche con la miglior soluzione in commercio.

Sono diversi gli insetti, quali mosche e zanzare che possono insediarsi e insinuarsi in casa. Tra le varie specie, vi sono anche i ragni in casa che si possono allontanare con alcuni consigli e trucchi che spieghiamo qui. Vediamo quali usare e in che modo.

Ragni in casa

Sono insetti che hanno 8 zampe e che si muovono in maniera silenziosa per intessere le ragnatele negli angoli delle case. Sono innocui dal momento che non rappresentano un vero e proprio pericolo per l’uomo. In Italia non ci sono esemplari particolarmente aggressivi. Sebbene i ragni in casa non rappresentino un pericolo, la loro presenza tra le mura domestiche non è particolarmente gradita.

Sarà per il loro aspetto, la quantità delle zampe oppure la loro forma, ma sicuramente sarebbe meglio evitare che possano annidarsi e cercare di allontanarli il più rapidamente possibile e in maniera definitiva. I ragni entrano in casa perché cercano tepore e riparo, oltre a dei luoghi adatti per tessere la tela in modo da attirare le prede. I ragni in casa sono degli spazzini che fanno pulizia di qualsiasi altro insetto.

Si consiglia di prestare attenzione alle zanzariere perché basta una lacerazione per cui i ragni si possono infilare in un attimo. In quel caso, è meglio sostituire le zanzariere rovinate e munirsi di stucco per chiudere e sigillare le piccole fessure che si trovano tra infissi, finestre, porte e anche quelle intorno ai cavi e alle tubature dove possono inserirsi.

I ragni in casa cominciano a entrare soprattutto quando le condizioni meteo sono particolarmente sfavorevoli per loro e quindi cercano rifugio tra gli angoli delle mura domestiche. Negli angoli più nascosti si sentono maggiormente protetti perché è proprio in quel punto che cominciano a deporre le uova. Avere un ragno in casa può ridurre la presenza di moscerini e zanzare dal momento che si cibano di questi insetti.

Ragni in casa: consigli

Sono insetti che possono incutere timore e spavento proprio per il loro aspetto. Se i ragni in casa sono fonte di preoccupazione, si possono allontanare in maniera definitiva grazie all’uso di soluzioni naturali evitando così i pesticidi che possono essere nocivi sia per l’uomo, ma anche per gli animali domestici. Per allontanarli si consiglia di cominciare a sbarrare la strada di ingresso a questi insetti.

Si raccomanda una ripulita alla casa eliminando vecchie cianfrusaglie, giornali e vestiti vecchi dove possono rifugiarsi. Per tenere i ragni a debita distanza, si possono usare soluzioni green e naturali. Uno di questi è vaporizzare la menta piperita, dal momento che i ragni in casa non tollerano questo odore. Basta preparare un flacone con dell’acqua e della menta piperita e spruzzare gli angoli delle case dove si annidano.

Sul balcone o i terrazzi oppure i davanzali si possono posizionare delle fioriere o dei vasi in terracotta con la menta piperita. Lavare le finestre e le cornici con prodotti a base naturale aiuta ad allontanare i ragni in casa in modo da tenerli a debita distanza. Tenere la casa in ordine e liberarsi da oggetti che non servono è una delle possibili soluzioni.

Bisogna anche prestare particolare attenzione a non lasciare residui di cibo o scarti alimentari in casa. In dispensa si consiglia di preferire i contenitori di plastica rispetto a quelli di cartone dal momento che i ragni hanno maggiori difficoltà a poter entrarci. L’aceto di mele e le candele profumate agli oli essenziali permette di tenerli distante.

Ragni in casa: miglior rimedio

Per allontanare i ragni in casa, oltre ai consigli e alle raccomandazioni fornite poc’anzi, la soluzione migliore è Ecopest Home, un prodotto che permette di allontanare, non solo insetti quali mosche, zanzare, ma anche i roditori, come i topi. Si tratta di un dispositivo elettronico che permette di godersi la tranquillità della propria casa senza il fastidio di questi insetti

Un repellente elettronico innovativo che sfrutta la doppia tecnologia: a interferenza magnetica e ultrasuoni, che è impercettibile sia all’orecchio umano, ma anche agli animali domestici, in generale. Un repellente, non solo efficace, ma anche sicuro e testato per tutta la famiglia. Non richiede additivi chimici proprio per la tecnologia di cui è dotato e garantisce una protezione h24. E’ riconosciuto come il miglior rimedio naturale contro i ragni e gli insetti grazie all’azione immediata e al rapporto qualità prezzo. Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Inoltre, risulta essere molto facile da usare dal momento che bisogna soltanto attaccarlo alla corrente elettrica per cominciare a beneficiare dei suoi innumerevoli vantaggi. Ha un raggio d’azione molto ampio dal momento che si estende fino a 250 metri quadrati. Pratico e portabile in ogni stanza della casa, oltre a essere particolarmente silenzioso e quindi non creare disturbo.

Essendo Ecopest Home originale ed esclusivo, non si trova nei negozi fisici oppure siti di e-commerce, ma il solo metodo per ordinarlo è tramite il sito ufficiale del prodotto. L’utente deve riempire il modulo con i dati personali per poi inviarlo. Il repellente è in offerta per due confezioni al costo di 49,90€ con la spedizione gratuita. Il pagamento si effettua con le seguenti modalità: Paypal, la carta di credito e anche in contrassegno, quindi con la formula dei contanti al corriere non appena consegna la merce a casa.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.