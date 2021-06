Come eliminare gli insetti in casa: i metodi casalinghi

Per eliminare gli insetti in casa si consiglia di affidarsi a metodi casalinghi, come barattoli ben chiusi, ma anche al miglior repellente.

Le formiche, le zanzare, ma anche le scutigere sono tutti insetti che nella stagione estiva invadono le case creando scompiglio. Per tenerli alla larga, sono diversi i metodi casalinghi che sono efficaci e consigliati su come eliminare gli insetti in casa in modo del tutto naturale. Vediamo quelli maggiormente efficaci.

Come eliminare gli insetti in casa

Durante la bella stagione le porte e le finestre sono tenute spesso aperte in modo da godere delle giornate di tepore. Questo modo, però, porta anche ad avere in casa tantissimi insetti di cui si farebbe volentieri a meno. Durante questo periodo, gli insetti amano entrare in casa e diventano ospiti non particolarmente graditi. Per eliminare gli insetti, non è necessario ricorrere a pesticidi, ma si può contare su altri metodi.

Le formiche, le api, le vespe, ma anche le blatte e le mosche sono tra gli insetti che maggiormente si annidano in casa causando fastidio. Innanzitutto, è bene prevenire la comparsa di questi ospiti indesiderati mettendo delle guarnizioni o zanzariere alle porte o alle finestre in modo che non possano entrare.

Bisogna anche controllare la presenza di crepe intorno agli infissi soprattutto nella parte esterna e provvedere a ripararle in modo che evitino di entrare. Si consiglia anche di sorvegliare con maggiore cautela e attenzione alcune zone della casa, quali cantine e soffitte in quanto le zanzare, ma anche le formiche amano recarsi.

Dal momento che insetti come le zanzare sono attratti dall’umidità, è bene evitare zone ricche di acqua oppure migliorare i sistemi di aerazione in modo da garantire una buona qualità dell’aria e permettere di diminuire il rischio di possibili infestazioni. Oltre alla casa, anche l’esterno va curato, quindi sarebbe opportuno tenere sempre l’erba bassa.

Come eliminare gli insetti : consigli

Dal momento che i pesticidi risultano essere particolarmente nocivi per l’uomo e gli animali domestici, è possibile affidarsi a dei rimedi e metodi casalinghi, ma anche a dei consigli che consentono di migliorare l’igiene della propria casa. Seguendo alcuni dei suggerimenti qui presenti, è possibile eliminare gli insetti in casa senza avere ospiti sgraditi.

Tenere la casa pulita e in ordine è essenziale per evitare il proliferarsi di questi insetti. Bisogna mantenere le superfici sempre ben igienizzate, specie se si hanno anche animali domestici in casa. Non accumulare la spazzatura, ma buttarla sempre negli appositi bidoni in modo da eliminare qualsiasi residuo di cibo e scarto alimentare che è attrattiva per formiche e zanzare.

Bisogna evitare, soprattutto all’interno della cucina, di lasciare alimenti aperti, ma richiuderli sempre. Si consiglia di non lasciare piatti o posate da lavare dopo i pasti, ma lavarle sempre proprio per evitare che possano giungere gli insetti. Molto importante tenere il barattolo del miele e dello zucchero ben chiuso, in modo da evitare che arrivino le formiche o le zanzare, molto ghiotte di cose dolci.

Per eliminare gli insetti in casa, si consiglia di preparare una ciotola a base di acqua e zucchero che hanno un odore sgradevole per cui questi insetti si allontanano immediatamente. Per le farfalline della dispensa, si consiglia di mettere in questo armadietto delle foglie di alloro che permette di allontanarle. Infine, non bisogna dimenticare l’olio essenziale di lavanda o di menta che ha un odore molto forte, per cui si allontanano in un nano secondo.

Come eliminare gli insetti: miglior rimedio

Ai consigli e metodi casalinghi che sono stati suggeriti poc’anzi, è bene munirsi di un buon repellente che non è nocivo e che possa eliminare gli insetti e ospiti sgraditi. Il migliore, tra i tanti in commercio e consigliato proprio perché non dannoso, è Ecopest Home, un repellente elettronico che permette di dare l’addio, non solo insetti quali blatte, mosche, zanzare, ma anche ai roditori.

Un dispositivo elettronico innovativo e originale nel suo genere in quanto privo di additivi o componenti chimici. Si basa su una doppia tecnologia a interferenza magnetica e a ultrasuoni che non risulta essere nociva, né dannosa per l’uomo o gli animali domestici. Ha un suono impercettibile sia all’orecchio umano, ma anche agli animali domestici.

E' considerato il miglior prodotto contro gli insetti grazie ai benefici immediati e alla sicurezza di utilizzo.

Un dispositivo sicuro e testato per tutta la famiglia. Pratico e facile da usare dal momento che basta attaccarlo alla presa di corrente affinché elimini e tenga lontano gli insetti. Molto efficace che permette di tenerlo anche nella camera dei bambini senza problemi o preoccupazioni. Ecopest Home è portatile, quindi utile da portare ovunque si vada.

Garantisce la massima protezione per tutto il giorno.

Siccome si tratta di un prodotto originale ed esclusivo, non è ordinabile online o nei negozi fisici. L’utente deve collegarsi alla pagina ufficiale di Ecopest Home, compilare il modulo con i propri dati e inviarlo. Il dispositivo è in promozione al costo di 49,90€ per due confezioni con la spedizione gratis (invece di 100€). Il pagamento si effettua con le seguenti modalità: Paypal, carta di credito o con la formula del contrassegno, quindi in contanti al corriere direttamente alla consegna.

