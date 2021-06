Per tenere alla larga gli insetti in modo da non essere infastiditi, un repellente a base naturale si rivela la soluzione migliore possibile.

Per quanto l’estate sia una stagione piacevole e simbolo di vacanze, spesso in casa o nel giardino giungono degli ospiti indesiderati che possono infastidire. Gli insetti come formiche, zanzare o anche moscerini si annidano nelle abitazioni e per allontanarle si consiglia di optare per il miglior repellente a base naturale.

Repellente naturale per insetti

Durante le serate estive, magari all’aperto in compagnia di amici e famigliari, può capitare di essere infastiditi da ospiti non sempre molto graditi, quali moscerini, zanzare e anche formiche. Considerando che i pesticidi possono essere dannosi in quanto ricchi di additivi chimici, si consiglia di optare per un buon repellente a base naturale che può sicuramente allontanarli.

Il repellente naturale è un prodotto preferibile a qualsiasi altro pesticida o sostanza chimica che si trova in commercio. Innanzitutto, sono prodotti che hanno tra i loro componenti principali delle erbe o piante aromatiche il cui odore risulta essere particolarmente sgradevole per gli insetti per cui si allontanano.

Sono a base di erbe e spesso si trovano in commercio sotto forma di oli essenziali a base di eucalipto, lavanda o tea tree che infastidiscono i vari insetti per cui tendono a non avvicinarsi nemmeno. Non tutti funzionano nello stesso modo, per cui è importante trovare il repellente che sia maggiormente adatto a ognuno.

È anche possibile preparare un repellente a base naturale fai da te: basta aggiungere delle gocce di olio essenziale di jojoba insieme a un altro olio a scelta, tra quelli già citati e mescolare il tutto. Bisogna poi provare a testare il prodotto per vedere se funziona e applicarlo nelle zone della pelle maggiormente esposte, quali le gambe, le braccia.

Repellente naturale per insetti: benefici

Alcuni insetti come le zanzare e i moscerini giungono soprattutto nei mesi più caldi. Per tenerle lontane ed evitare che possano dare fastidio o che pungano, è importante agire immediatamente usando un buon repellente a base naturale che apporta una serie di vantaggi e benefici notevoli. Per contrastare questi insetti, è possibile ricorrere sia a insetticidi che pesticidi, ma non sempre si rivelano adatti.

In base a uno studio che è stato condotto presso l’Università di Pisa, è emerso che i pesticidi possono essere nocivi, non solo per le colture, ma anche per l’uomo. Per questa ragione, optare per un repellente naturale può rivelarsi la scelta migliore. Solitamente i repellenti fatti dagli oli essenziali di alcune piante possono avere una ottima efficacia permettendo di allontanare gli insetti.

Sono maggiormente efficaci e funzionano fino a tre volte in più. Uno dei primi benefici dell’uso di un repellente naturale rispetto a un pesticida è il fatto che non crei irritazioni allergiche. Inoltre, sono prodotti, non solo efficaci, ma anche particolarmente attenti all’ambiente e alla salute dell’uomo dal momento che sono a base di componenti naturali.

Inoltre, un repellente naturale si compone di principi naturali, quindi piante aromatiche come menta o lavanda che gli insetti non tollerano allontanandosene. I repellenti naturali non hanno effetti dannosi ed è possibile anche prepararli da soli in modo da verificare quali ingredienti usare.

Il miglior repellente naturale

Sono diversi i repellenti naturali che è possibile trovare in commercio o anche produrre da soli a casa usando alcuni ingredienti e componenti, ma il migliore, tra i tanti, è Ecopest Home. Si tratta di un dispositivo sicuro e molto efficace e apprezzato dagli stessi consumatori come dimostrano le recensioni che si possono leggere sul sito ufficiale.

Un prodotto innovativo che consiste in un repellente elettronico che sfrutta la doppia tecnologia a interferenza magnetica e ultrasuoni in modo da tenere lontani, non solo gli insetti, quali zanzare, cimici o moscerini, ma anche i roditori come i topi. Grazie a questo è considerato il miglior repellente naturale del momento. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Permette di godersi la tranquillità e il relax della propria casa senza il fastidio di questi ospiti indesiderati.

Un dispositivo che non crea problemi né all’essere umano, ma neanche agli animali domestici. Un prodotto pratico, ecologico e anche portabile dal momento che è possibile portarlo in vacanza. Si può posizionare nella camera dei bambini in quanto non dà nessun fastidio permettendo loro di riposare tranquillamente senza essere disturbati dal ronzio delle mosche o dalle punture delle zanzare.

Funziona in modo molto semplice. Basta semplicemente attaccarlo a una presa di corrente per fare in modo che funzioni immediatamente. Garantisce una protezione h24 efficiente. Un dispositivo sicuro e testato per il benessere e la salute di tutta la famiglia. Ha un raggio d’azione che si estende fino a 250 metri quadrati in modo da coprire uno spazio abbastanza ampio.

Considerando che è un prodotto esclusivo e originale, non è possibile ordinarlo online o nei negozi fisici. L’utente interessato all’acquisto di Ecopest Home deve collegarsi alla pagina ufficiale del prodotto, compilare il modulo nella sezione specifica con i propri dati e inviare l’ordine. Il dispositivo è in vendita al costo di 49,90€ per due confezioni (invece di 100€) con la spedizione gratuita. Il pagamento avviene con Paypal, carta di credito o direttamente in contanti al corriere al momento della consegna.

