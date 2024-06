Rai, l'AD Roberto Sergio: «Bortone andava licenziata per il caso Scurati»

L'amministratore ritorna sul caso Scurati "censurato" in Rai e accusa la giornalista: «Nessuno avrebbe impedito quel monologo, lui non è venuto perché non era pagato».