Rai: Letta, 'intollerabile servizio su Rai2, cos'altro deve succedere?'

Roma, 14 mag. (Adnkronos) – "E' inaccettabile quanto accaduto in quel programma di Rai 2 con una propaganda becera, insopportabile e totalmente contraria al servizio pubblico. Cos'altro deve succedere in Rai? E' intollerabile per un'azienda di servizio pubblico una propaganda antieuropeista non solo becere ma anche falsa".

Così Enrico Letta nella replica in Direzione Pd.