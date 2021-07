Rai: Meloni, 'vergognoso spot a utero in affitto in 'amore in quarantena''

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – "Fratelli d'Italia presenterà un'interrogazione in Vigilanza Rai contro lo scandalo andato in onda ieri pomeriggio su Rai 1 durante la trasmissione "Amore in quarantena". Ricordiamo al servizio pubblico, a Rai 1, al direttore Stefano Coletta, al conduttore e agli autori del programma che in Italia l'utero in affitto è un reato sancito dalla legge 40 e che lo si commette anche se si pubblicizza la pratica della surrogazione di maternità.

È vergognoso che sul servizio pubblico possano succedere queste cose, in palese violazione di una legge italiana”. Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.