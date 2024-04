Rai, Toti: caso Scurati è più un pasticcio che una censura

Genova, 22 apr. (askanews) - "Questo mi sembra più un pasticcio che non francamente una censura. Credo che il testo di Scurati sia ormai più noto di qualsiasi altro testo in questo Paese. Se fosse andato in onda tutto sommato avrebbe avuto molta meno notorietà. Quindi se qualcuno ha pensato con q...

Genova, 22 apr. (askanews) – “Questo mi sembra più un pasticcio che non francamente una censura. Credo che il testo di Scurati sia ormai più noto di qualsiasi altro testo in questo Paese. Se fosse andato in onda tutto sommato avrebbe avuto molta meno notorietà. Quindi se qualcuno ha pensato con questo di oscurare un testo, ha prodotto come spesso accade in questi casi un effetto diametralmente opposto. Forse c’è stata una sottovalutazione o qualcuno un po troppo zelante o semplicemente un equivoco che qualcuno ha voluto cavalcare”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, commentando il caso Scurati a margine di un’iniziativa a Genova.

“Non mi sembra – ha aggiunto il governatore ligure rispondendo alla domanda di un giornalista – l’ultima di una serie di iniziative coordinate e organizzate per limitare la libertà alla tv di Stato. La tv di Stato ha libertà, ce l’ha sempre avuta, anche se sempre ovviamente ha subito l’influenza della politica. Scopriamo l’acqua calda”, ha concluso Toti.