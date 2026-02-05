Raid della Polizia in Siberia contro il Partito Comunista Russo: Cosa C'è da Sapere

Negli ultimi giorni, l’attenzione si è concentrata sulla repressione politica in Russia, in particolare nella regione dell’Altai. La polizia ha effettuato una serie di raid mirati contro i membri locali del partito comunista, portando all’arresto di almeno due legislatori regionali. Queste operazioni hanno suscitato forti reazioni da parte del partito, che ha denunciato tali azioni come un tentativo di intimidire i propri esponenti in vista delle elezioni programmate per settembre di quest’anno.

I fatti

Secondo quanto riportato dall’Investigative Committee, l’organo d’inchiesta principale della Russia, i due legislatori comunisti sono accusati di aver sottratto circa 4,6 milioni di rubli (circa 60.500 dollari) attraverso schemi di assunzione fittizi tra il e il. Sebbene i nomi non siano stati ufficialmente rivelati, le descrizioni corrispondono a quelle di Andrei Chernobay e Yury Kropotin.

Il contesto politico

Kropotin, vicepresidente dell’assemblea regionale dell’Altai, e Chernobay, membro della commissione per lo sport e la cultura, sono stati al centro di questa controversia. Il partito comunista, il secondo in ordine di grandezza in Russia, ha espresso forte indignazione per questi arresti, considerandoli una pressione politica inaccettabile.

Le reazioni

Anton Artsibashev, esponente comunista nell’assemblea dell’Altai, ha affermato che le operazioni della polizia sono avvenute dopo che funzionari del Kremlin hanno avvertito il partito di non sfidare il partito Russia Unita, attualmente dominante, nelle prossime elezioni. In un post sul canale Telegram del partito, Artsibashev ha descritto gli arresti come un atto di intimidazione, ma ha anche espresso la determinazione del partito a continuare la propria lotta politica senza lasciarsi intimidire.

Attualmente, il partito comunista detiene 18 dei 68 seggi nell’assemblea legislativa dell’Altai, mentre il partito Russia Unita ne possiede 34. Maria Prusakova, un’altra legislatrice comunista, ha riferito che i raid hanno colpito anche Daria Zulina, vicecapo del partito nella regione, e diversi membri attivi.

Prospettive future

Questa situazione evidenzia una crescente tensione politica in Russia, dove le autorità sembrano adottare misure sempre più severe contro le opposizioni. Il partito comunista, nonostante le difficoltà, ha manifestato la propria volontà di resistere a questa ondata di repressione, cercando di mantenere la propria voce attiva nel panorama politico russo. Con le elezioni che si avvicinano, il clima politico si fa sempre più teso, e gli sviluppi futuri potrebbero avere effetti significativi sulla democrazia e sulla libertà di espressione in Russia.