Questa notte dei piromani sono riusciti a mettere a segno quattro incendi: in fiamme cassonetti, scooter e auto tra Soccavo e Vomero. Indagano i Carabinieri.

Raid piromani a Napoli: cassonetti e scooter in fiamme a Vomero e Soccavo

Raid di piromani questa notte, a Soccavo e Vomero, nel Napoletano. Un gruppo di vandali è riuscito a mettere a segno ben quattro incendi, uno in via Stanislao Magna, dove hanno incendiato alcune campane per la raccolta differenziata, in Via Nerva invece sono stati dati alle fiamme diversi cassonetti.

In Via Giustiniano invece le fiamme hanno danneggiato uno scooter di proprietà di un uomo di 60 anni incensurato, mentre in Via Pigna è stata danneggiata un’auto di una 44enne incensurata.

Napoli, raid di piromani a Vomero e Soccavo: indagini in corso

Come abbiamo appena visto, questa notte raid di piromani a Vomero o Soccavo, nel Napoletano: in fiamme auto, scooter e cassonetti. I Carabinieri hanno già eseguito tutti i rilevi del caso, c’è da capire se gli incendi sono collegati l’uno con l’altro, per capirlo saranno utili le immagini delle telecamere di videosorveglianza nelle varie zone dove sono avvenuti gli incendi. Tra l’altro, per sostituire i cassonetti, i costi ricadranno su tutta la comunità.