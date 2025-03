Un attacco incendiario senza precedenti

Nella notte scorsa, la località balneare di Ostia ha subito un attacco incendiario che ha distrutto cinque stabilimenti, portando il numero totale di lidi colpiti a sette in pochi giorni. Gli incendi, di origine dolosa, hanno suscitato preoccupazione tra i residenti e i turisti, evidenziando un clima di insicurezza che aleggia sulla zona. Le fiamme hanno ridotto in cenere cabine, pedalò e sdraio, causando danni economici ingenti, stimati in migliaia di euro.

Le indagini e i sospetti

Le autorità stanno indagando su un possibile legame tra questi incendi e la recente decisione del Consiglio di Stato di avviare le gare per le concessioni balneari. Questo sviluppo ha sollevato interrogativi sulla possibilità di un sabotaggio mirato da parte di chi teme di perdere i diritti di gestione delle spiagge. La polizia ha già fermato un giovane di 25 anni, ma al momento non sono emersi elementi concreti che possano collegarlo ai roghi. Tuttavia, la presenza di copertoni utilizzati come innesco conferma l’origine dolosa degli incendi.

La reazione delle autorità locali

Il sindaco di Ostia, Gualtieri, ha convocato una riunione di sicurezza con il prefetto per discutere le misure da adottare per garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti. La situazione è allarmante e richiede un intervento immediato per prevenire ulteriori atti di vandalismo. Si sospetta che almeno due persone siano coinvolte in questi atti criminosi, e le forze dell’ordine stanno intensificando le indagini per identificare i responsabili. La comunità locale è in attesa di risposte e di un piano d’azione che possa riportare la calma e la sicurezza nella zona.