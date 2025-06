Napoli, sospesa la metro Linea 1 tra Piscinola e Colli Aminei dal 23 giugno al 15 settembre per lavori: orari e trasporti alternativi.

Dal 23 giugno al 15 settembre 2025, la tratta Piscinola–Colli Aminei della Linea 1 della metro di Napoli sarà temporaneamente chiusa per consentire lavori di ammodernamento e manutenzione straordinaria dell’infrastruttura. Durante il periodo di sospensione del servizio, saranno attivate navette sostitutive per garantire la mobilità degli utenti. Di seguito tutte le informazioni utili su orari, percorsi alternativi e modifiche al servizio.

Napoli, metro linea 1 chiusa dal 23 giugno al 15 settembre: la nota ufficiale

“Siamo contenti che Anm abbia accolto la nostra proposta. Monitoreremo i tempi dei lavori affinché non ci siano ritardi. Adesso sarebbe importante lo scorrimento di altre 50unità dalla graduatoria degli autisti dei bus, per garantire i servizi sostitutivi, con l’autorizzazione di Comune e Anm”, afferma Nino Simeone, presidente della commissione Trasporti.

Napoli, metro linea 1 chiusa dal 23 giugno al 15 settembre: orari e navette

In vista della sospensione del servizio metropolitano tra Piscinola e Colli Aminei, prevista dal 23 giugno al 15 settembre 2025 per interventi di rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria, ANM ha predisposto un piano per contenere i disagi alla circolazione.

Durante il periodo dei lavori – che interesseranno le stazioni di Piscinola, Chiaiano e Frullone – la circolazione dei treni sarà interrotta nella tratta nord della Linea 1. Il cantiere sarà attivo ogni giorno dalle ore 8:30 alle 21:00, motivo per cui sono stati pianificati specifici servizi alternativi e fasce orarie di servizio limitato.

Servizi garantiti:

Corse metropolitane unidirezionali da Piscinola a Colli Aminei saranno attive dalle ore 6:00 alle 8:00;

In direzione opposta, da Colli Aminei a Piscinola, il servizio sarà operativo dalle 21:30 alle 23:30, da domenica a giovedì, e dalle 00:00 alle 2:00 il venerdì e sabato.

In aggiunta, per l’intera durata dell’intervento non sono previste chiusure anticipate della Linea 1, così da assicurare la massima continuità possibile sul resto della tratta.

Trasporto sostitutivo:

Per garantire i collegamenti tra le stazioni interessate dalla sospensione, sarà attivo un servizio navetta su gomma:

Attivo tutti i giorni, da lunedì a domenica, nella fascia oraria 6:30 – 23:30;

I bus effettueranno fermata esclusivamente in corrispondenza delle stazioni di Piscinola, Chiaiano, Frullone e Policlinico;

La frequenza prevista sarà di circa 10 minuti.

Queste misure, comunicate da ANM, hanno l’obiettivo di garantire continuità alla mobilità urbana nel corso dei lavori di ammodernamento della linea metropolitana.