Oggi, lunedì 14 ottobre, Raimondo Todaro ha comunicato ai suoi follower di trovarsi in ospedale. Sono ore di apprensione per i fan del ballerino.

Il ballerino e personaggio televisivo italiano ha annunciato il ricovero ospedaliero con una storia sul suo profilo Instagram:

” Non cercatemi , per i prossimi tre giorni ho il tagliando da fare”, ha scherzato con i suoi fan, facendo intendere che al momento non c’è niente di grave ma, forse, solo di controlli di prevenzione.

Dallo scatto sono trascorse 13 ore e la preoccupazione dei fan è alta, nessuna nuova comunicazione da parte di Raimondo Todaro sui social.

Todaro ha 37 anni e nel 2020, dopo aver subito un intervento dovuto all’appendicite, ha scoperto di avere due tumori maligni all’intestino.

L’ex ballerino di Ballando con le Stelle e Amici è guarito grazie all’aiuto di cure specifiche, ma l’allerta di recidiva è alta: è costretto a sottoporsi a controlli periodici.

“Ero a pezzi fisicamente, cercavo di sorridere e di non far vedere niente a nessuno. Parlare di paura è poco, te la fai sotto. Il lavoro è stata la mia fortuna, perché era l’unico momento in cui non pensavo alla malattia. Ora continuo a controllarmi, per adesso sono fuori pericolo”, dichiarò Raimondo Todaro in un’intervista a Verissimo.