La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi sta scaldando i motori. In attesa di conoscere i nuovi talenti che proveranno ad entrare nella scuola, le indiscrezioni sui prof si fanno più succulente. Secondo voci di corridoio, Raimondo Todaro ha deciso di abbandonare la cattedra per le liti con Alessandra Celentano.

Raimondo Todaro lascia Amici per colpa della Celentano

Domenica 15 settembre debutta la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Come vuole la tradizione, la puntata sarà registrata il giovedì o il venerdì precedente, pertanto soltanto in quei giorni avremo qualche anticipazione certa. Nel frattempo, dobbiamo accontentarci delle indiscrezioni. Una di queste vede al centro della scena Raimondo Todaro, che sembra pronto ad abbandonare il talent per colpa delle discussioni con Alessandra Celentano.

L’indiscrezione su Raimondo Todaro

A lanciare l’indiscrezione su Todaro è stato il settimanale DiPiù. Sembra che Raimondo, dopo tre anni nella scuola di Amici, sia stanco delle continue discussioni con la Celentano. Per questo motivo avrebbe deciso di lasciare il talent, ma Maria De Filippi “vuole che resti al suo posto“.

Amici: chi è il sostituto di Todaro?

Al momento, non sappiamo se Todaro abbandonerà davvero Amici, così come non possiamo dare per certa l’indiscrezione di DiPiù, eppure sono già spuntati i nomi dei papabili sostituti. In lizza ci sono: Stefano Oradei, Samantha Togni e Adriano Bettinelli.