Raimondo Todaro è fuori da Amici 2024. Il suo addio lascia un posto vuoto tra i professori di ballo, per cui Maria De Filippi si è vista costretta a trovare un suo sostituto. Chi ci sarà accanto ad Alessandra Celentano ed Emanuel Lo?

Amici, Raimondo Todaro è fuori: chi è il suo sostituto?

La notizia era nell’aria da un po’, ma nelle ultime ore è arrivata la conferma: Raimondo Todaro non sarà professore di ballo di Amici 2024. Stando a quanto sostiene l’esperta di gossip Deianira Marzano, il ballerino ha preso questa decisione perché deve occuparsi della famiglia. Che la moglie Francesca Tocca sia nuovamente incinta? Al momento non è dato saperlo. Un’altra domanda, però, interessa maggiormente i fan: chi è il suo sostituto nel talent mariano?

Raimondo Todaro: il suo sostituto è tra 4 nomi

Stando ad alcune voci di corridoio, il sostituto di Raimondo Todaro non è ancora stato scelto perché Maria De Filippi è indecisa tra quattro nomi. In lizza abbiamo: Elena D’Amario, Adriano Bettinelli, Stefano Oradei e Samuel Peron. Chi la spunterà? La lotta è più forte soprattutto tra due di loro.

Amici: chi la spunterà tra D’Amario, Bettinelli, Oradei e Peron?

“Amici, il prossimo anno Elena D’Amario diventerà insegnante di ballo: l’indiscrezione“, scriveva lo scorso febbraio il settimanale Novella 2000. In effetti, Elena è già ballerina professionista del talent, per cui proporle la cattedra di ballo sarebbe la scelta più ovvia, anche perché sono noti i suoi battibecchi con Alessandra Celentano. Il nome di Bettinelli, ex alunno e poi professionista, è stato fatto da Quotidiano.net. Per lui, però, potrebbe esserci anche la conduzione del daytime. A giocarsi il posto con la D’Amario potrebbe essere Oradei, marito di Manila Nazzaro, mentre Peron sembra la scelta più difficile.