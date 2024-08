Finalmente abbiamo la data d'inizio di Amici 2024: non va più in onda nello stesso giorno degli anni passati.

Amici 2024 sta scaldando i motori. Maria De Filippi e il suo staff stanno preparando una nuova e scoppiettante stagione e ormai è quasi tutto pronto. Vediamo la data d’inizio e tutte le novità.

Amici 2024: svelata la data d’inizio

Manca poco e la stagione televisiva 2024/2025 aprirà i battenti. Tra gli appuntamenti più attesi dal grande pubblico c’è quello con Amici di Maria De Filippi, uno dei primi format a tornare in onda. Stando a quanto anticipato dalla pagina Instagram Amici News, la data d’inizio del talent di Canale 5 è il 15 settembre.

Amici 2024 cambia giorno: dal sabato alla domenica

Amici 2024 non andrà più in onda il sabato pomeriggio ma la domenica. Fino alla fase del Serale, quindi, il talent di Maria De Filippi occuperà la fascia oraria domenicale che va dalle 14:00 alle 16:00. Per quanto riguarda il daytime, invece, non è stato ancora comunicato l’orario.

Amici 2024: tutte le novità della nuova stagione

Tra le novità di Amici 2024, trapelate da voci di corridoio e non ancora ufficializzate dai vertici Mediaset, ce n’è una che sta entusiasmando parecchio i fan del talent. Sembra che Maria De Filippi e Silvia Toffanin stiano lavorando fianco a fianco per portare in tv un format che sia un incrocio tra Verissimo e Amici. Dovrebbero essere 3 serate, probabilmente in onda in autunno, dedicate a tutti i talenti usciti dal programma mariano. Invece, per quanto riguarda i nuovi allievi, si parla di Samuele Riefoli, noto come D’Art, figlio di Raf.