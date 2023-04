Amici 22, Francesca Tocca torna a ballare con Todaro: il motivo della sua lunga assenza

Ad Amici, nella puntata di sabato 8 aprile, c’è stato un colpo di scena davvero inaspettato. La ballerina Francesca Tocca è tornata a calcare la pista da ballo e lo ha fatto ballando in coppia con il marito e professore della scuola, Raimondo Todaro.

Il ritorno della professionista è avvenuto proprio durante il guanto di sfida nella quale i due hanno danzato accompagnati dalla meravigliosa voce di Arisa. La reazione di Maria De Filippi non si è fatta attendere.

Amici 22, Francesca Tocca torna a ballare con Todaro. De Filippi: “Felice di rivederti”

Il momento è stato probabilmente uno dei più intensi della puntata. La coppia ha scelto di ballare sulle note di “La notte”, tra i brani più importanti della storia discografica di Arisa. Una volta terminata l’esibizione, Maria De Filippi ha commentato: “Volevo dirti pubblicamente che sono felice di rivederti ballare. Sei sempre bravissima. Sono davvero contenta”.

Todaro: “Una di quelle serate che non dimenticheremo mai”

Il professore di ballo, Raimondo Todaro ha condiviso sui social un post nel quale ha provveduto a fare i dovuti ringraziamenti:

“Una di quelle serate che non dimenticherai mai. Grazie ad Arisa è stato un onore poter ballare sulle note di questo brano meraviglioso e la tua voce dal vivo fa venire i brividi. Grazie alla mia metà Francesca Tocca dopo tantissimi anni abbiamo fatto qualche ora di sala prove come si deve e condividere con te il palco di Amici è stata un’emozione indescrivibile. Grazie a tutti per l’affetto che mi dimostrate ogni giorno”.

Il ritorno di Francesca Tocca sulla pista, ha spento una volta per tutte i rumors secondo i quali a ballerina fosse in dolce attesa. In realtà quest’ultima ha riportato una frattura al piede che l’ha tenuta lontana dalle scene.