Amici 22, scontro tra Arisa, Cuccarini e Cricca: "Amore mio bello sei agitato?"

Nel corso della puntata del serale di Amici, andata in onda sabato 8 aprile, c’è stata una discussione particolarmente accesa tra Arisa e Cricca. La cantante di “Sincerità” ha portato l’attenzione sul fatto che spesso e volentieri Cricca cantasse in duetto con Angelina. Immediata la reazione della coach Lorella Cuccarini: “Credo tu non abbia fiducia sul tuo allievo”, ha osservato Arisa.

Amici 22, scontro tra Arisa, Cricca e Lorella Cuccarini: “Siamo sempre dispari. La giuria ne deve tenere conto”

Arisa, visibilmente infastidita, in merito a Cricca, ha chiesto che l’allievo si esibisse da solo: “Siamo sempre dispari. Mi piacerebbe sentirli one to one. Mi spiace che schieri un duetto”. Lorella Cuccarini non ci è stata e ha fatto notare: “L’hai fatto anche tu”. La replica della collega è stata immediata: “L’ho fatto una volta, tu lo hai già fatto 4 o 5 volte. Quante volte Cricca ha cantato con Angelina? Questa è la terza. Noi lo abbiamo fatto una volta sola. Chiedo alla giuria di tenerne conto”. Cuccarini ha poi osservato: “È un mezzo che noi abbiamo anche per fare spettacolo, noi stiamo lavorando con una squadra, non credo che facciate delle mosse per avvantaggiare gli avversari”.

Cricca ad Arisa: “Mi hai sentito cantare da solo…”

Anche Cricca è intervenuto facendo presente: “Sembra che tu abbia paura. Se non è così, facci cantare. Mi hai sentito adesso contro Wax cantare da solo…”. L’allievo ha poi sfidato in una successiva manche Isobel, cimentandosi in una sua personale versione di La Isla bonita: “Lo schiero contro Isobel proprio perché non mi fido di lui”, ha dichiarato ironicamente Cuccarini. Cricca è apparso dispiaciuto: “Mi dispiace dicano che ho un’antipatia personale per Cricca perché non è così”, ha concluso Arisa.