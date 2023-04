Nel corso dell’ultima registrazione di Amici, in onda sabato 8 aprile 2023, è scoppiata una lite accesa tra un prof e in giudice. Stiamo parlando di Raimondo Todaro e Michele Bravi. Maria De Filippi è stata costretta a intervenire.

Amici, scoppia la lite tra Todaro e Bravi

Giovedì 6 aprile è stata registrata una nuova puntata di Amici 22, che verrà mostrata al pubblico sabato 8 aprile. Grazie alle anticipazioni fornite da Amici News e SuperGuidaTv, sappiamo che è scoppiata una lite all’ultimo sangue tra Raimondo Todaro e Michele Bravi. La discussione tra il prof e il giudice ha visto l’intervento di Maria De Filippi e di alcuni allievi.

Amici: perché Todaro e Bravi hanno litigato?

La lite tra Todaro e Bravi è andata in scena durante la sfida tra la squadra Zerbi-Celentano e Raimondo-Arisa. A vincere è stato il primo schieramento, motivo per cui il prof di ballo si è lasciato andare ad alcune considerazioni. Nello specifico, Todaro ha elogiato Angelina come prima della classe e ha sminuito Maddalena.

Amici: Maria De Filippi interviene e blocca Todaro

Davanti alle parole di Todaro, Maria De Filippi è intervenuta per bacchettarlo. Raimondo, però, non si è arreso e ha attaccato Zerbi, criticandolo per aver mandato al ballottaggio Angelina invece che Cricca. Rudy ha messo fine alla questione sottolineando di aver fatto questa scelta per strategia.