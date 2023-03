Dopo l’addio dato al marito Maurizio Costanzo, Maria De Filippi è tornata a condurre Amici 2022, tra applausi e tanta commozione iniziale. Ecco cos’è successo nel corso della puntata del talent show finalmente andata in onda quest’oggi.

Amici 22, Maria De Filippi torna in studio e si commuove

Dopo il periodo di profondo dolore e isolamento dalla scene per la morte del marito Maurizio Costanzo, Maria De Filippi ha deciso di tornare al lavoro con la nuova puntata di Amici 22.

Le parole della conduttrice erano già note ma è soltanto soltanto quest’oggi che le immagini sono finalmente andate in onda. Appena entrata in studio, dunque, la conduttrice ha dichiarato (visibilmente commossa): Ora ci sediamo e io inizierei a lavorare come mi è stato insegnato”. Qui sotto potete recuperare il toccante momento.

Maria dopo la morte di Maurizio: “Io inizierei a lavorare come mi hanno insegnato”#Amici22 pic.twitter.com/ziNHWzGn2j — AMICI NEWS (@amicii_news) March 12, 2023

Ospite Francesca Michielin

A differenza di quanto accaduto nella puntate precedenti, oggi in studio Maria De Filippi ha accolto solo un ospite. Francesca Michielin si è presentata dunque in studio per parlare del suo nuovo album “Cani sciolti” e per esibirsi sulle note del suo nuovo singolo “Quello che ancora non c’è”.