Il Pakistan ha iniziato il suo contrattacco dopo l’aggressione indiana. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Rappresaglia del Pakistan dopo l’aggressione indiana: chiuso lo spazio aereo

Il Pakistan ha iniziato il suo contrattacco dopo l’aggressione indiana. Innanzitutto le autorità per l’aviazione del Pakistan hanno deciso di chiudere lo spazio aereo per 24 ore, a seguito dei radi indiani contro appunto le basi aeree pachistane: “lo spazio aereo del Pakistan rimarrà chiuso a ogni tipo di volo fino a domenica a mezzogiorno.” Questo quanto si legge nel comunicato.

Rappresaglia del Pakistan dopo l’aggressione indiana: gli obiettivi del contrattacco

Come visto, il Pakistan ha deciso di chiudere lo spazio aereo per 24 ore, ovvero fino a mezzogiorno di domenica, ora locale. Intanto, dopo l’aggressione indiana, il Pakistan ha cominciato il suo contrattacco: sono stati colpiti sia l’aeroporto di Pathankot, sia la base aerea di Udhampur in una rappresaglia “occhio per occhio”. Ad annunciarlo la Tv di Stato, come riporta la Cnn. L’esercito ha inoltre affermato di aver cominciato l’operazione Bunyanun Marsoos, nome ripreso da un versetto coranico che vuol dire “muro indistruttibile”.