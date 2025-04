Un episodio di discriminazione abitativa

La storia di Mohammed Hammouch, assessore comunale al turismo a Pieve di Soligo, è un esempio emblematico di come il razzismo possa manifestarsi anche in situazioni quotidiane, come la ricerca di un’abitazione. Nonostante la sua integrazione nella comunità e il suo impegno pubblico, Hammouch ha dovuto affrontare un episodio di esclusione basato sul suo nome e sulla sua origine marocchina. Questo fatto ha sollevato interrogativi sulla tolleranza e sull’accettazione in una società che si definisce civile.

Il contesto culturale di Pieve di Soligo

Pieve di Soligo, un comune di circa 11 mila abitanti situato nel cuore della zona del Prosecco superiore, è noto per la sua ricca storia culturale e per aver dato i natali a figure illustri come il poeta Andrea Zanzotto. Tuttavia, l’episodio di Hammouch mette in luce una realtà più complessa, dove le barriere culturali e le pregiudizi possono ancora prevalere. La ricerca di un’abitazione più grande per la sua famiglia si è trasformata in un’esperienza dolorosa, evidenziando come il razzismo possa colpire anche chi ha contribuito attivamente alla comunità.

Le parole che feriscono

Quando il proprietario dell’abitazione ha scoperto il nome di Hammouch, ha ritirato l’offerta, dichiarando esplicitamente di non voler affittare a marocchini. Questa affermazione, secondo l’assessore, è un chiaro esempio di razzismo. Nonostante il dolore causato da queste parole, Hammouch ha mantenuto un atteggiamento positivo nei confronti della sua città, definendola “meravigliosa”. Tuttavia, ha sottolineato che tali esperienze non possono essere ignorate e devono essere affrontate per costruire una società più inclusiva.

Un appello alla comunità

La vicenda di Mohammed Hammouch è un richiamo alla responsabilità collettiva. È fondamentale che la comunità di Pieve di Soligo e le istituzioni locali si impegnino attivamente per combattere il razzismo e promuovere l’inclusione. La diversità culturale è una risorsa preziosa che arricchisce la società, e ogni forma di discriminazione deve essere condannata. Solo attraverso il dialogo e la comprensione reciproca è possibile costruire un futuro migliore per tutti.