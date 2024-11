Real Madrid-Milan: quando e come seguirla in TV e streaming

Real Madrid-Milan: quando e come seguirla in TV e streaming

Tutto pronto per l’attesissimo match tra Real Madrid e Milan previsto oggi, martedì 5 novembre, alle ore 21; la sfida è valida per la quarta giornata della Fase 1 di Champions Laegue. Ecco dove vederla in TV o in streaming.

Dove vedere Real Madrid-Milan in TV

La gara valida per la 4ª giornata di Champions League in TV sarà visibile in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Su Sky saranno visibili in esclusiva 185 delle 203 partite a stagione della nuova UEFA Champions League 2024/2025, tutte disponibili anche in 4K.

Dove vedere Real Madrid-Milan in streaming

Inoltre, il match si potrà vedere anche in streaming su Sky Go, il servizio della pay tv satellitare, o NOW.

Gli ultimi aggiornamenti su Real Madrid-Milan

Real Madrid e Milan si sfideranno nel glorioso Estadio Santiago Bernabéu, iconica arena costruita negli Anni ’40 che conta 81.044 posti a sedere, e la telecronaca del match sarà a cura di Stefano Borghi e Riccardo Montolivo.

Ad arbitrare la partita ci sarà Slavko Vinčić, mentre al VAR Pol van Boekel.

Secondo le ultime indiscrezioni, le probabili formazioni di Real Madrid-Milan potranno essere le seguenti:

Real Madrid (4-3-1-2): Lunin; Vazquez, Rudiger, Militao, Mendy; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Mbappé, Vinicius. Allenatore: Carlo Ancelotti.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata. Allenatore: Paulo Fonseca.