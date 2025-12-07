Real Madrid vs Celta Vigo: La Grande Sfida di La Liga

Il Real Madrid si prepara per un incontro cruciale contro il Celta Vigo nel campionato di La Liga, fissato per domenica 7 dicembre, alle 21:00 (ora locale). Dopo una serie di prestazioni altalenanti, i blancos sono determinati a ritrovare la vittoria e a ridurre le distanze dalla capolista Barcelona.

Un momento difficile per il Real Madrid

Il Real Madrid ha attraversato un periodo complicato, con una sola vittoria nelle ultime cinque partite di campionato. Tuttavia, la recente vittoria per 3-0 contro l’Athletic Bilbao rappresenta un segnale positivo. Il tecnico Xabi Alonso ha manifestato ottimismo riguardo alla possibilità di migliorare le prestazioni della squadra.

Il ruolo di Kylian Mbappé

Il giovane fenomeno francese Kylian Mbappé è stato al centro dell’attenzione, avendo segnato 55 gol con il Real Madrid nel 2025. Con soli quattro gol da raggiungere, Mbappé potrebbe eguagliare il record di 59 gol in un anno solare stabilito da Cristiano Ronaldo nel 2013. Questo traguardo non solo lo avvicinerebbe al mito madridista, ma consoliderebbe anche la sua posizione di leader nella squadra.

La sfida con il Celta Vigo

Il Celta Vigo, pur avendo avuto un inizio di stagione difficile, ha dimostrato di sapersi adattare bene nelle partite in trasferta. Con un record di tre vittorie, due pareggi e una sconfitta, la squadra di Juan Carlos Unzué potrebbe rivelarsi un avversario ostico per il Real Madrid. Nonostante un recente calo di forma, il Celta ha dimostrato di avere qualità e determinazione.

Statistiche e precedenti

Nell’ultimo incontro tra Real Madrid e Celta Vigo, avvenuto a maggio, i blancos hanno ottenuto una vittoria per 3-2. Mbappé e Arda Güler sono stati protagonisti, contribuendo a un importante successo. È significativo che il Real Madrid sia rimasto imbattuto negli ultimi 19 scontri diretti, vincendo 16 di queste partite. La squadra galiziana non riesce a battere il Real in campionato dal 2014.

Le formazioni attese

Per questo incontro, il Real Madrid dovrà fare a meno di alcuni giocatori chiave. L’assenza di Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold e Ferland Mendy a causa di infortuni potrebbe pesare sulla squadra. Tuttavia, la presenza di Mbappé e Vinicius Junior nel reparto offensivo offre una speranza di successo ai tifosi madridisti.

Dall’altro lato, il Celta Vigo si affiderà al suo attaccante di punta Borja Iglesias, che ha dimostrato di essere letale sotto porta con otto gol in stagione. La sua esperienza e abilità potrebbero rivelarsi decisive per il risultato dell’incontro.

L’incontro tra Real Madrid e Celta Vigo si preannuncia avvincente. Entrambe le squadre hanno motivazioni forti: il Real per consolidare il proprio status di contender per il titolo e il Celta per dimostrare la propria resilienza. Sarà interessante osservare come si sviluppa questa sfida sul campo di Santiago Bernabeu.