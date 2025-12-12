Recensioni Negative: Lo Speciale Natalizio di Meghan Markle su Netflix Sotto Accusa

Lo speciale natalizio di Meghan Markle, intitolato ‘With Love, Meghan: Holiday Celebration’, ha suscitato una serie di critiche da parte della stampa britannica. Quotidiani come Daily Mail, Times, Guardian, Telegraph e Independent hanno manifestato il loro disappunto, definendo lo show ipocrita, banale e inutilmente sdolcinato. Le ragioni di tali reazioni intense meritano un’analisi approfondita.

Un Natale da incubo

Un episodio di 56 minuti, inizialmente pensato per celebrare le festività, si è trasformato in un vero e proprio incubo natalizio per la duchessa di Sussex. Le critiche si sono concentrate su come Meghan ha presentato i suoi suggerimenti per le festività, che spaziano dalla preparazione dei cracker natalizi all’incartamento dei regali, fino alla decorazione dell’albero. Secondo i detrattori, queste idee risultano non solo scontate, ma anche prive di originalità.

Le recensioni della stampa

Il Daily Mail ha definito Meghan e il suo show come antipatici. La giornalista ha evidenziato la sdolcinata ipocrisia e la mancanza di consapevolezza della conduttrice, suggerendo che un approccio più autoironico avrebbe potuto migliorare la sua immagine. Anche il Times ha partecipato al coro di disapprovazione, descrivendo lo spettacolo come insondabile e privo di contenuti significativi.

Momenti imbarazzanti e contenuti deludenti

Una delle apparizioni più criticate è stata quella della tennista Naomi Osaka, considerata la parte più imbarazzante dello show. La sua espressione durante le interazioni con Meghan suggeriva un certo disagio, lasciando intendere che non si sarebbe mai più ripetuta l’esperienza. Il Telegraph ha descritto come Meghan si sia dilungata nel lodare le tradizioni familiari, ma senza mai offrire contenuti realmente utili o originali ai suoi spettatori.

Il cameo di Harry

Il principe Harry è presente brevemente nell’episodio, ma il suo cameo ha suscitato ironia. La reazione a un’insalata elaborata preparata da Meghan e dal ristoratore Tom Colicchio ha generato risate. Il principe ha commentato: ‘Oh, wow, è come l’anti-insalata?’. Questa scena è stata oggetto di attenzione da parte dei critici, interpretata come un contrasto tra le aspettative festive e la realtà.

Critiche sullo speciale di Netflix

Lo speciale natalizio di Meghan Markle ha ricevuto recensioni prevalentemente negative. L’Independent ha descritto l’episodio come prevedibilmente insipido e non ambizioso. La critica ha evidenziato come, nonostante le buone intenzioni, il risultato finale sia apparso come contenuto intorpidito, incapace di coinvolgere il pubblico. Anche il Guardian ha suggerito che gli spettatori avessero bisogno di antiemetici per affrontare l’esperienza.

Nonostante le critiche, sono emersi alcuni accenni positivi, come i suggerimenti per impacchettare oggetti scomodi. Tuttavia, la reazione generale è stata di delusione. Gli spettatori si aspettavano un Natale autentico e coinvolgente, ma hanno riscontrato solo banalità e frasi scontate.