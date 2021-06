Recovery: Rosato in visita a Matera, 'cultura occasione di crescita economica'

Roma,, 12 giu. (Adnkronos) – Matera è una città̀ con oltre diecimila anni di storia che ha saputo guardare al futuro e nel 2019 è diventata Capitale europea della Cultura. Un simbolo del Sud che vuole farcela, di quella resilienza e resistenza che il nostro Paese oggi è chiamato a mettere in campo per riparare i danni economici e sociali causati dalla pandemia e per poter ripartire su basi solide”.

Così su Facebook il presidente di Italia viva, Ettore Rosato, nella giornata che conclude, con l’incontro con i dirigenti di Italia viva a Matera, il suo tour tra Molise e Basilicata.

“Anche dalla cultura, che fa parte del nostro Dna, deve ripartire l’Italia, perché la cultura -aggiunge l'esponente di Iv- fa sicuramente bene all’anima ma anche alle tasche: porta turismo ed è un volano per l’economia. Lo ha dimostrato Matera, un modello di successo, da replicare.

E oggi è possibile farlo. Sono oltre 6 miliardi di euro e ci siamo battuti perché venissero aumentati, quelli che il Pnrr ha deciso di destinare alla valorizzazione di siti storici e culturali. Soldi che vanno spesi bene, perché la cultura diventi occasione di lavoro, prospettiva di crescita sociale e economica. Una partita che l’Italia, il Sud, non possono perdere”.