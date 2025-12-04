Remigijus Žemaitaitis: Condanna per Incitamento all'Odio in Lituania

Recentemente, la Lituania è stata scossa da un’importante sentenza che coinvolge Remigijus Žemaitaitis, il capo del partito dawn of nemunas, attualmente parte della coalizione di governo. La corte di Vilnius ha stabilito che Žemaitaitis ha incitato all’odio contro il popolo ebraico e ha minimizzato l’importanza dell’Olocausto, un tema estremamente delicato per la nazione e per la sua storia.

La decisione giudiziaria, emessa giovedì, ha condannato il politico a una multa di 5.000 euro, un importo notevolmente inferiore alla richiesta del pubblico ministero, che aveva chiesto una sanzione di 51.000 euro. In aggiunta, Žemaitaitis rischia di perdere il suo seggio in parlamento per le sue dichiarazioni problematiche.

Le dichiarazioni incriminate

Nel corso del processo, la corte ha esaminato diversi post sui social media in cui Žemaitaitis faceva affermazioni gravi e offensive nei confronti della comunità ebraica. Tra le sue dichiarazioni, il politico ha accusato gli ebrei di essere responsabili della distruzione della nostra nazione e ha giustificato la propria retorica con eventi storici distorti, come le deportazioni durante il regime sovietico.

Un linguaggio degradante

Il giudice Nida Vigelienė ha evidenziato che il linguaggio utilizzato da Žemaitaitis era degradante e andava oltre i limiti della libertà di espressione, violando la dignità umana. Le sue affermazioni, secondo la corte, hanno promosso l’odio e l’intolleranza, minando la coesione sociale in un paese che ha già vissuto tragiche esperienze legate all’antisemitismo.

Reazioni politiche e sociali

Il partito dei social democratici, che forma una coalizione con il partito di Žemaitaitis, non ha ancora emesso una risposta ufficiale riguardo alla condanna. Tuttavia, in un post sui social media, hanno affermato che ogni forma di antisemitismo, discorso d’odio o negazione dell’Olocausto è inaccettabile e incompatibile con i nostri valori.

Nonostante ciò, i critici sottolineano che i social democratici erano a conoscenza del passato controverso di Žemaitaitis quando hanno stretto la coalizione. Simonas Kairys, vice leader del partito di opposizione liberal movement, ha affermato che il partito al governo ha ignorato queste problematiche, e Laurynas Kasčiūnas, presidente dell’opposizione homeland union, ha accusato i social democratici di essere in una sorta di sindrome di Stoccolma.

Possibili conseguenze politiche

Le tensioni politiche si intensificano, con l’opposizione che chiede ai social democratici di interrompere ogni legame con Žemaitaitis. Se ciò non dovesse avvenire, potrebbero avviarsi procedure di impeachment nei suoi confronti. La situazione è complicata ulteriormente dalla crescente insoddisfazione pubblica nei confronti delle sue politiche e della sua retorica.

Il futuro della politica lituana

Žemaitaitis, che ha già una carriera politica turbolenta, ha anche proposto leggi controverse, come quella per semplificare la rimozione del direttore della radiotelevisione pubblica lituana, scatenando proteste pubbliche e una petizione con oltre 124.000 firme in segno di dissenso. La sua figura continua a polarizzare l’opinione pubblica, rendendo incerto il futuro politico della Lituania.

Con la sentenza che non è ancora definitiva, Žemaitaitis ha annunciato l’intenzione di appellarsi, dichiarando che la decisione è politicizzata. Tuttavia, come ribadito dal giudice, le sue parole e comportamenti sono stati considerati inaccettabili e pericolosi per la società. La Lituania si trova ora di fronte a una sfida cruciale per il suo futuro, con la necessità di affrontare seriamente il problema dell’antisemitismo e delle sue implicazioni.