Renga e Nek a New York: un’avventura tra musica e sorprese

Renga e Nek a New York per un'esperienza indimenticabile tra musica e sorprese. Ecco i momenti più emozionanti della loro avventura nella Grande Mela.

Il gruppo Dramalove ha trionfato alla sedicesima edizione del NYCanta – Festival della Musica Italiana di New York – con il brano “Estate Gotica”.

L’evento si è svolto presso l’Oceana Theater, organizzato dall’Associazione Culturale Italiana di New York sotto la guida del chairman Tony Di Piazza. La serata è stata condotta da Pupo, affiancato da Lucrezia Mangilli, ex Miss Italia per Miss World, e dall’italo-americana Dalila Ferrara.

La giuria di qualità, presieduta dal noto giornalista Marino Bartoletti, ha visto la partecipazione di artisti come Nek e Renga, la cantante Emma Muscat e Matilde Brizzi di Radio LatteMiele. Oltre a decretare la vittoria dei Dramalove, la giuria ha premiato al secondo posto Yuma con “Happy-Ya” e al terzo Edoardo Brogi con “Fiori del Male”.

Cosa ci fanno Renga e Nek a New York?

Arianna Fracasso ha invece ottenuto due riconoscimenti: il premio “Canzone oltre ogni Confine”, conferito dalla Comunità Radiotelevisiva Italofona, e il premio per la “Canzone più Radiofonica”, assegnato da Radio LatteMiele.

Durante la serata, Nek ha ricevuto un premio dedicato a Mike Bongiorno, mentre Marino Bartoletti ha ritirato il premio “Frank Sinatra”. È stato proiettato anche un tributo al calciatore Totò Schillaci, recentemente scomparso. Il festival ha visto le esibizioni di diversi artisti e ospiti, tra cui Francesco Renga e Nek, che hanno annunciato la fine della loro collaborazione musicale.

NYCanta, trasmesso da Rai Italia e Rai 2, ha confermato la sua missione di valorizzare la musica italiana nel mondo, chiudendo la serata con un’estrazione speciale: due biglietti aerei per l’Italia, offerti dalla compagnia NEOS.