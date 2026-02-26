Francesco Renga è nella scaletta dei 15 big in gara nella terza serata dove porta il brano “Il meglio di me” che lo eleva tra i più grandi cantautori italiani degli ultimi anni nonché presenza di livello quando canta grazie ad una voce unica nel panorama artistico del paese.

Francesco Renga e la canzone in gara al Festival

Francesco Renga è in gara con la canzone “Il meglio di me” un brano che ne traccia il talento da paroliere e la capacità artistica, che seppur non è ai livelli della canzone vincitrice nel 2005 ovvero “Angelo” è di tutto rispetto.

La capacità artistica di Renga lo pone un riferimento nel panorama musicale italiano anche a tanti anni dall’ultima volta che ha calcato il palco del teatro Ariston.

La sua giornata in riva al mare ligure

Renga intervistato dal Giornale di Brescia ha raccontato come ha vissuto la giornata di ieri, dove nonostante non fosse in gara ha continuato a prepararsi per la serata odierna.

Difatti a dispetto della non presenza sul palco è stato impegnato con i media e le prove della sua performance per ben figurare una volta in diretta.

Curiosa la sua pausa pranzo a base di pasta e patate, un piatto delizioso e fonte di proteine come pochi altri, difatti Renga non è il solo, questa scelta viene fatta anche da atleti professionisti.

Ciò dimostra l’attenzione di Renga per la linea e il cibo salutare, una caratteristica che gli permette di essere un sex symbol molto amato dal pubblico femminile.