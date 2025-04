Un momento di grande commozione

Questa mattina, alle 7.00, la Basilica di San Pietro ha riaperto le sue porte, accogliendo nuovamente i fedeli desiderosi di dare l’ultimo saluto a papa Francesco. La notizia della sua scomparsa ha scosso il mondo intero, e la Basilica, simbolo della cristianità, si è trasformata in un luogo di raccoglimento e preghiera.

Già prima dell’apertura, migliaia di persone si erano messe in coda, pronte a rendere omaggio al Pontefice.

Un’affluenza senza precedenti

Durante la notte, l’afflusso di fedeli è stato straordinario, con una presenza che ha superato le 100 mila persone. La Basilica è rimasta aperta fino alle prime ore del mattino, prima di una chiusura temporanea necessaria per le operazioni di risistemazione. Questo evento ha dimostrato l’affetto e la devozione che i fedeli nutrono nei confronti del Papa, il quale ha guidato la Chiesa con umiltà e determinazione.

Il rito funebre e la traslazione

Oggi, la Basilica di San Pietro rimarrà aperta fino alle 19.00, momento in cui si svolgerà il rito per la chiusura della bara del Pontefice. Domani, alle 10.00, si terranno i funerali solenni in Piazza San Pietro, seguiti dalla traslazione del feretro lungo le vie di Roma fino alla Basilica di Santa Maria Maggiore, dove avverrà la tumulazione. Questo percorso rappresenta un ultimo viaggio per un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio della Chiesa e dell’umanità.