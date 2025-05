Ricerca disperata per Emanuele De Maria e Chamila Wijesuriyauna a Milano

Un’aggressione che ha scosso Milano

La città di Milano è attualmente scossa da un episodio di violenza che ha portato alla scomparsa di due persone. Emanuele De Maria, un detenuto del carcere di Bollate, è accusato di aver aggredito Hani Fouad Abdelghaffar Nasr, un collega di lavoro, infliggendogli cinque coltellate. L’aggressione è avvenuta sabato mattina all’esterno dell’hotel Berna, dove entrambi lavoravano.

Nasr è stato immediatamente operato e attualmente si trova nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Niguarda, mentre le sue condizioni restano critiche.

Le ricerche di De Maria e Wijesuriyauna

Le autorità stanno intensificando le ricerche per rintracciare De Maria, che potrebbe essere fuggito verso il nord Europa, come già accaduto nel 2016, quando si era reso responsabile dell’omicidio di una giovane a Castel Volturno. Dopo quell’episodio, era stato arrestato in Germania nel 2018. La sua fuga ha sollevato preoccupazioni tra le forze dell’ordine, che temono possa ripetere comportamenti violenti.

Parallelamente, si stanno cercando anche le tracce di Chamila Wijesuriyauna, 50 anni, un’altra dipendente dell’hotel Berna, scomparsa venerdì pomeriggio. Le indagini hanno rivelato che Wijesuriyauna ha incontrato De Maria nel parco Nord, ma dopo due ore le telecamere hanno registrato solo la sua presenza. Il cellulare della donna è stato rinvenuto da un addetto alle pulizie della metropolitana e riconsegnato al marito, che ha sporto denuncia di scomparsa.

La comunità in allerta

La situazione ha generato un clima di paura e incertezza tra i residenti e i lavoratori della zona. Le autorità locali hanno invitato la popolazione a rimanere vigile e a segnalare eventuali avvistamenti di De Maria o Wijesuriyauna. La polizia sta collaborando con le forze di sicurezza per monitorare i trasporti pubblici e le stazioni ferroviarie, nel tentativo di prevenire ulteriori incidenti e garantire la sicurezza dei cittadini.

In un contesto già difficile, la scomparsa di due persone collegate a un episodio di violenza ha messo in evidenza la necessità di un intervento tempestivo e coordinato da parte delle autorità. La comunità attende con ansia notizie rassicuranti, mentre le ricerche continuano senza sosta.