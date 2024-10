Ricerche in corso per il velista disperso in Sardegna

Le ricerche di Davide Manca, il velista cagliaritano di 41 anni disperso da sabato notte, sono riprese questa mattina nell’area di Monte Arcosu. Questa zona è stata particolarmente colpita da un violento nubifragio che ha causato l’esondazione di fiumi e allagamenti in tutto il sud della Sardegna. Il velista, noto per la sua passione per il fuoristrada, è stato trascinato via dall’acqua mentre cercava di raggiungere un rifugio a bordo della sua Jeep Wrangler, insieme ad altri amici.

Operazioni di soccorso in corso

Oggi, terzo giorno di ricerche, sono in azione i vigili del fuoco con i Nuclei alpino fluviale, cinofili e droni. Circa trenta persone stanno perlustrando la zona, che risulta difficile da raggiungere a causa delle condizioni meteorologiche avverse. I soccorritori vengono trasportati in elicottero per garantire un accesso rapido e sicuro.

Collaborazione tra le forze di soccorso

Accanto ai vigili del fuoco, operano anche i tecnici del Soccorso alpino, che includono un’unità cinofila arrivata in zona con l’elicottero della Guardia di finanza. Le ricerche si sono concentrate in particolare nell’alveo del torrente, dove sono state rinvenute parti di auto compatibili con la Jeep di Manca. Le operazioni si sono estese per oltre un chilometro a valle, in direzione della diga di Medau Zirimilis.

Situazione attuale e prossimi passi

La situazione rimane critica, con la presenza di carabinieri e della Protezione civile sul posto per supportare le operazioni di ricerca. La Prefettura di Cagliari coordina le attività, garantendo che tutte le forze in campo lavorino in sinergia. Le condizioni meteorologiche continuano a rappresentare una sfida significativa, ma i soccorritori sono determinati a trovare Davide Manca e a portarlo in salvo.