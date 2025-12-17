Richiamo di massa per Lada Granta: oltre 33.000 veicoli coinvolti

Recentemente, il produttore automobilistico russo AvtoVAZ ha annunciato il richiamo di oltre 33.000 modelli di Lada Granta a causa di un potenziale difetto meccanico. Questo richiamo, il più grande dell’anno, è stato comunicato attraverso i canali ufficiali e riguarda i veicoli venduti tra il 6 giugno e il 12.

Dettagli sul richiamo

Il richiamo è stato approvato dall’ente di controllo russo, Rosstandart, e riguarda specificamente un problema legato al giunto del cambio.

Secondo le dichiarazioni rilasciate, c’è una possibilità minima che il collegamento possa allentarsi, il che potrebbe comportare rischi per la sicurezza durante la guida.

Implicazioni per la sicurezza

Il difetto, sebbene considerato di bassa probabilità di occorrenza in condizioni normali di guida, ha spinto AvtoVAZ a intraprendere questa azione preventiva. Fonti del settore hanno suggerito che il problema potrebbe tradursi in uno sterzo impreciso, e nei casi più gravi, in un blocco del sistema di sterzo, provocando potenziali incidenti stradali.

Reazioni del mercato e misure adottate

Nonostante la portata del richiamo, gli esperti del settore non si aspettano che questa notizia influisca negativamente sulla domanda per il modello Granta, che rimane il veicolo più venduto di AvtoVAZ, con oltre 134.000 unità vendute nei primi undici mesi del 2025.

Il richiamo è stato descritto come un segno di responsabilità da parte della casa automobilistica, che ha già apportato modifiche ai suoi processi di produzione per affrontare la questione legata ai fornitori di componenti. I proprietari dei veicoli coinvolti verranno informati tramite i concessionari, che organizzeranno le necessarie ispezioni e, se richiesto, la sostituzione gratuita delle parti difettose.

Il contesto economico di AvtoVAZ

Il richiamo si inserisce in un contesto economico difficile per AvtoVAZ, che ha registrato un calo del 25% nelle vendite nei primi dieci mesi del 2025 rispetto all’anno precedente. In risposta a questa crisi, l’azienda ha implementato una settimana lavorativa di quattro giorni, ridotto gli stipendi e avviato licenziamenti.

Conclusione

In conclusione, il richiamo di oltre 33.000 Lada Granta dimostra l’impegno di AvtoVAZ nel garantire la sicurezza dei suoi veicoli, nonostante le sfide economiche e produttive che sta affrontando. I proprietari di questi veicoli sono invitati a contattare i propri concessionari per verificare la situazione del loro veicolo e procedere alle necessarie operazioni di controllo.