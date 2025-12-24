Ricordi e Riflessioni sulla Decima Flottiglia MAS: Storia e Memoria a Foligno

Il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, ha recentemente suscitato un vivace dibattito con le sue dichiarazioni sulla decima flottiglia Mas, un’unità della marina militare italiana attiva durante la Seconda guerra mondiale. In occasione dell’anniversario di un’importante impresa nel porto di Alessandria d’Egitto, il sindaco ha preso parte a una conferenza commemorativa, sottolineando l’importanza di ricordare e onorare queste figure storiche.

La celebrazione della decima flottiglia Mas

Durante l’evento, il sindaco ha espresso il proprio entusiasmo per il coraggio dimostrato dagli incursori italiani. Questi, a bordo dei ‘maiali’, innovativi siluri a lenta corsa, hanno sfidato la potenza della Royal Navy tra il 1940 e il 1943. Egli ha sottolineato come, guidati dal comandante Junio Valerio Borghese, questi uomini abbiano compiuto azioni audaci, affondando navi britanniche con mezzi rudimentali, ma con un coraggio straordinario. Questa impresa, secondo quanto affermato da Churchill, era da considerarsi eccezionale.

Un eroe umbro nella storia

Un riconoscimento significativo è stato conferito a Ranieri Campello della Spina, ufficiale umbro e valoroso membro della decima Mas, che successivamente assunse anche il ruolo di sindaco. Il sindaco Zuccarini ha sottolineato come il sacrificio e l’ingegno di questi uomini abbiano conferito onore all’Italia, esprimendo ammirazione per un operato che continua a risuonare nella memoria collettiva.

Le reazioni della Cgil

In netta opposizione alle affermazioni del sindaco, la Cgil di Perugia ha espresso un forte dissenso, sottolineando che la decima flottiglia Mas è stata coinvolta in crimini di guerra durante il periodo fascista. Il segretario generale della Cgil, Simone Pampanelli, ha evidenziato come queste celebrazioni possano offuscare la memoria delle atrocità commesse contro il popolo italiano. Secondo Pampanelli, le parole di Zuccarini rappresentano una grave mancanza di rispetto nei confronti di chi ha sofferto a causa di tali eventi storici.

Un contesto antifascista

Foligno, città con una forte tradizione antifascista, ha visto molti dei suoi cittadini combattere nella Resistenza. Pampanelli ha ricordato come la figura di Borghese, celebrato da Zuccarini, sia stata centrale anche in attacchi contro la democrazia italiana negli anni ’70, contribuendo a una storia di violenza che non può essere dimenticata.

La commemorazione della decima flottiglia Mas ha riaperto un dibattito significativo in Italia, dove il ricordo<\/strong> e l’onore possono scontrarsi con le ferite del passato. Le dichiarazioni del sindaco di Foligno e la reazione della Cgil evidenziano come le diverse interpretazioni storiche possano generare tensioni all’interno della comunità. È fondamentale, in questo contesto, trovare un equilibrio tra il ricordo<\/strong> e la responsabilità storica<\/em>, per garantire che il passato venga affrontato con la dovuta serietà e rispetto.<\/p>